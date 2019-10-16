"Роспуск "Л/ДНР": в Кремле запаниковали из-за ультиматума Украины

В Кремле назвали неожиданностью заявление Украины о роспуске "Л/ДНР".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал данное решение Киева "новыми вводными", передает РИА "Новости".

"Они весьма неожиданны и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа. Поэтому здесь пока трудно комментировать. Означает ли это отход от Минских соглашений, от минского плана действий, означает ли это отказ от ранее взятых обязательств, от ранее поставленных подписей – пока непонятно", – рассказал он.

Песков добавил OBOZREVATEL, что под соглашением стоят подписи представителей "Л/ДНР", и "финализация комплекса мер как документа была бы невозможна без согласования с представителями республик".

Кремль

Как сообщал, пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер озвучила основные требования Украины в контексте выполнения политической части Минских договоренностей, среди которых – роспуск "Л/ДНР" и выход временно оккупированных территорий из рублевой зоны.

При этом экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что роспуск террористических "Л/ДНР" может привести к негативным последствиям.

Также в российском Совете Федерации гневно отреагировали на требование Украины распустить "Л/ДНР" для реализации политического блока Минских соглашений.

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