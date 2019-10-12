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12 октября • обновлено в 11:40
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"Надо отдать ему должное": Каспаров объяснил успехи Путина на Западе

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Российский президент Владимир Путин приложил огромные усилия для дестабилизации западного мира и в этом он добился больших успехов.

Такое мнение во время лекции на форуме российской культуры в Будве высказал российский оппозиционер Гарри Каспаров. По его словам, глава РФ кардинально изменил структуру пропаганды, залив информацией всех настолько, что "можно задохнуться от потока, где обязательно будет ложка дегтя".

Владимир Путин, Ангела Меркель и Дональд Трамп

Владимир Путин, Ангела Меркель и Дональд Трамп

postimees.ee

"На Западе сегодня нет ядра, который гарантирует стабильность. Надо отдать должное Путину, он добился больших успехов в его дестабилизации. Чего тут скрывать? Он кардинально изменил всю структуру пропаганды. Ведь говорить правду можно только одним способом, а врать сотнями. Интернет залит таким объемом информации, что в ней можно задохнуться. И при том, каждая бочка меда имеет свою ложку дегтя", – объяснил политик.

Новости
Поражением Путина пока не пахнет

Как сообщал OBOZREVATEL, российская пропаганда изменит информационную политику в отношении Украины на миролюбивую, чтобы политиком мира стал глава РФ Владимир Путин, а не президент Владимир Зеленский.

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Тема
российская пропаганда
Персоны
Гарри Каспаров Владимир Путин
Место
Россия
Теги
пропаганда Новости России
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