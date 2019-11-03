Пытал людей электрошокером: племянник Кадырова пояснил "неадекватное поведение"

Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров – племянник главы республики Рамзана Кадырова, извинился за то, что пытал людей электрошокером.

Свое "неадекватное поведение" он пояснил в беседе с журналистом телерадиокомпании "Грозный" Чингизом Ахмадовым, сообщает "Медуза". Это произошло после того, как против Ислама Кадырова начали расследование в Чечне.

"Мне нет оправдания, я на сто процентов виноват. Я готов понести наказание за свои ошибки, но я сделал это не со злым умыслом, не в корыстных целях, а для того, чтобы помочь людям, которые стали жертвами аферистов", — заявил Кадыров.

Ислам Кадыров

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Бывший чиновник назвал свое поведение в общении с подозреваемыми "неадекватным и неподобающим", сославшись на последствия нескольких ДТП.

"Мне 29 раз делали наркоз, говорили пройти лечение и реабилитацию, но я думал, что поступаю правильно, помогаю людям. Сегодня осознаю, что это было неверно. Такое поведение не подобает ни одному из членов команды Кадырова. Мне перед собой сегодня стыдно", — пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чечне начали расследование против племянника Кадырова.

Накануне местное телевидение Грозного опубликовало 12-минутный сюжет о причинах увольнения Кадырова с поста мэра столицы Чечни в 2015 году.

Личная пресс-служба Кадырова якобы передала журналистам около восьми часов секретного видео. На кадрах Кадыров кричит на женщину и бьет ее электрошокером, пытаясь добиться от нее признания.

На других кадрах охрана мэра заламывает руки мужчине, не заплатившему налоги, – тот пожаловался на грубое обращение Кадырова.

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