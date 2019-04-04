Пятеро выжили и срезали одежду с мертвых: вскрылась новая сенсация о перевале Дятлова

Туристов на перевале Дятлова могло убить уникальное "цветное торнадо", которое заметили на одном из любительских видео, сделанном на том же месте в 2014 году. При этом может оказаться, что сначала погибли только четверо, а остальные пятеро отчаянно боролись с последствиями стихии.

Об этом в своем блоге рассказал исследователь событий тех дней Валентин Дегтярев. "На видео с большим увеличением и замедлением скорости воспроизведения видно, что от земли и до верхушек деревьев бушует миниатюрный торнадо. Самый настоящий, только снежный и очень небольшой. Поскольку интенсивность движения вихря огромная, то создается иллюзия открытого пламени. Кроме того видны искры статического электрического поля, оно создает разряды по краям данного торнадо", – подчеркнул он. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

При этом блогер сделал вывод, что данное явление якобы образуется только в феврале, или конце января. "Возможно не во всякий год, а только очень редко. Сам торнадо чем-то подкрашен, я понятия не имею, отчего это возникает. Но мне теперь ясно, отчего найденные тела имели кожу такой необычной окраски", – написал Дегтярев.

Перевал Дятлова Архивное фото

При этом он попробовал воссоздать последовательность событий, которые привели к трагедии.

"Кто-то из ребят увидел, как из леса к ним движется такой торнадо. Видимо, было ещё довольно светло. В панике люди бросились вон из палатки, но ветром их сбросило вниз. Туристы были подхвачены ураганом и разбросаны по разные стороны. Но сразу погибли только четверо. Это те, кто был сброшен в ручей сверху. Остальные страдали от холода и рваных ран на теле, оставшихся после того, как ветром их било о деревья и камни. Оставшиеся пятеро продержались дольше остальных. Они пытались поддерживать огонь, срезали одежду с замерзших товарищей, боролись за свою жизнь. Но вернутся обратно к палатке, они уже не смогли", – утверждает Дегтерев.

Как сообщал OBOZREVATEL, выяснилось, что тела погибших на перевале Дятлова девятерых туристов могли переместить уже после их обнаружения.

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