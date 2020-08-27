Путину в Крыму подарили килограмм асфальта. Видео

Президенту России Владимиру Путину подарили килограмм асфальтобетонного покрытия трассы "Таврида", движение по которой он открыл 27 августа.

Об этом сообщило РИА Новости. Путин оставил памятную запись в книге.

Российскому лидеру рассказали, что на трассе использовался асфальт абсолютно нового качества. Его технологию разработали для того, чтобы избежать колейности.

"Владимир Владимирович, мы бы хотели вам презентовать вот такой вот сувенир. Это килограмм асфальтобетонного покрытия на трассе "Таврида", – сказал Андрей Волков, главный технолог АО "ВАД", осуществляющего стройку.

Трасса "Таврида" – автодорога первой технической категории. Она соединит Керчь, Феодосию, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь. Стоимость проекта превысила 140 млрд рублей. До конца 2020 года будет введено в эксплуатацию 250,7 км от Керчи до Севастополя. Дорога имеет четыре полосы. Завершение строительства трассы запланировано на конец 2023 года.

Путину подарили килограмм асфальта (kremlin.ru)

Президент РФ открыл движение по трассе "Таврида" (kremlin.ru)

Как сообщал OBOZREVATEL, глава России Владимир Путин 27 августа прибыл в аннексированный Крым, чтобы принять участие в запуске движения по построенным участкам трассы "Таврида", которую прозвали "дорогой смерти".

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