''Путину не верят'': в России рассказали о последствиях вранья президента

Россияне перестали верить президенту РФ Владимиру Путину из-за его двадцатилетнего вранья.

Такое мнение высказал российский оппозиционный политик Леонид Гозман в своем блоге для радио "Эхо Москвы". По его словам, думающее население России больше не воспринимает всерьез высказывания Путина.

"Ему, наконец, стали приходить счета. За амфоры, за подставных рыбаков и прочих на встречах с народом, за наши войска, которых нет в Крыму, за Боинг, который сбили не мы, за двадцать почти лет вранья – не только его личного, но всей системы. Для думающей части страны, что бы он ни сказал – белый шум", – написал политик.

Владимир Путин expert.ru

Как отметил Гозман, даже правдивые слова российского лидера вызывают насмешки в сети. "И в то, что из машины сфотографироваться с расплакавшейся девочкой он вышел просто так, без задней мысли и не по совету пиарщиков, не поверит никто и никогда – из тех, разумеется, кто способен сам выбирать, во что верить, а во что нет", – объяснил оппозиционер.

Леонид Гозман YouTube

"Интересно проходит диалог национального лидера с подведомственным народом", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин отличился новым инцидентом с ребенком – обнял заплаканную девочку.

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