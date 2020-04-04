История с опровержением путинских сказок о том, что якобы Саудовская Аравия своими резкими действиями обвалила рынок нефти, получила продолжение.

Напомним, по состоянию на конец пятницы, мировые СМИ наполнились бравыми сообщениями о том, что президент США Дональд Трамп вмешался в ситуацию с падением цен на нефть. Он провел телефонные переговоры с руководством РФ и Аравии, после чего заявил, что у него есть уверенность в том, что страны смогут восстановить соглашение по ограничению объемов добычи нефти. На этом фоне, цена нефти выросла с 22 долларов за бочку до 34 долларов.

Но во всей этой истории есть несколько моментов, которые могут остудить оптимизм рынка очень серьезно. Первый и самый главный фактор заключается в роли Трампа как посредника. Собственно говоря, все внешнеполитические инициативы Белого Дома, в бытность его хозяином Трампа, терпели неудачу. Исключением являлись лишь ситуации, когда Трамп сам создавал проблему, которая резко ухудшало то, что было, а потом – отказывался от того, что стало его причиной, и в итоге, выдавал это за личное достижение. Например – знаменитые торговые сделки с Китаем. Начало торговой войны Трамп сам и инициировал, а потом – стал отрабатывать назад, выдавая это за высший пилотаж переговоров.

А вот в каких-то новых решениях старых проблем он оказался слабаком. Он откровенно завалил иранскую, и северокорейскую темы, ну а с РФ – совсем темная история, о чем нет смысла подобно рассуждать. Стоит лишь заметить очевидный факт. Когда Путин решил поиграться в "нефтяные маневры", Аравия нанесла такой сокрушительный удар, что сама РФ и лично Путин могли бы этого и не пережить.

Сначала – Путин, конечно, и тогда он обратился к Трампу (а почему именно к нему?) за помощью, чтобы тот надавил на саудитов и видимо, тот пообещал это сделать (тоже неизвестно почему). Вот на этом месте цены и пошли вверх. Трамп действительно имел беседы с саудитами и те, насколько это можно понять, дали принципиальное добро, на такие переговоры.

Но дело в том, что Трамп – отвратительный внешнеполитический стратег. В этой ситуации он "вписался" за друга Владимира, серьезно переоценив свои возможности влияния как на Путина, так и на Аравию. Собственно говоря, из инструментов давления на Путина, у него остались крайние санкции – нефтегазовое эмбарго для РФ и полное перекрытие банковского сектора.

Самое интересное в этом то, что именно такого решения от него ждут слишком многие. У Китая – свои виды на лежащую РФ, у Германии – свои, но они хотят реализовать их чужими руками, с улыбками и киваниями головой. Но уже давно понятно, что Трамп не способен на такие решения в принципе, почему так – другой вопрос. Но и на саудитов ему влиять практически нечем.

Да, можно запустить какую-то сложную игру, но она не даст быстрых результатов. Более того, сам Трамп серьезно закусился с Ираном и прямо сейчас Тегеран и Вашингтон обмениваются жесткими заявлениями по поводу военного решения конфликта. Трамп обязан это делать, поскольку иранцы регулярно обстреливают американские войска, в виду чего растут жертвы среди военных и они остаются без ответа.

Но и Аравия – тоже в конфронтации с Ираном, и получается, что в этом вопросе интересы США и Аравии – полностью совпадают. Но если раньше Штаты скупали большую часть аравийской нефти и могли педалировать экономическими рычагами, не затрагивая политические, то теперь этого уже нет. Вот и получается, что прямо надавить на саудитов – тоже нечем.

В такой ситуации, посредническая роль Вашингтона выглядит не очень уверенно. По крайней мере, у обеих сторон должна быть заинтересованность в том, чтобы как-то вернуть ситуацию, а ее – нет именно в том виде, как его понимают "прагматики".

Аравия считает себя оскорбленной и уже выстроила свой вариант "Б", с повышением добычи нефти до максимума. Более того, именно Аравия была движущей силой и примером в ограничении добычи. Она сократила самую большую долю добычи и на своем примере уговаривала другие страны ОПЕК следовать за ней.

Они прогибались под авторитетом Аравии и она не только сама дала рост добычи, но и сняла свои усилия по остальным странам. А это значит, что в угоду Путину, Аравия должна не только возобновить собственные ограничения, но и снова уговорить это сделать другие страны, но у тех уже свои планы.

Так, государственное информационное агентство Кувейта KUNA сообщило в пятницу со ссылкой на исполнительного директора Kuwait Petroleum Corp., что Кувейт будет наращивать добычу нефти в апреле, пока она не достигнет около 3,15 млн. баррелей в день.

Увеличение добычи будет происходить из нейтральной (морской) зоны, района Кувейта. Как сообщает KUNA, акции на границе с Саудовской Аравией. То же самое делают Эмираты, Ирак и даже Нигерия. То есть, процесс пошел и выруливать его в обратную сторону может лишь Аравия и для этого у нее должно быть желание и мотивация. Но напомним, Саудиты дали предварительное добро Трампу и очередное заседание ОПЕК было назначено на 6 апреля.

Но оказалось, что и Путину нужно не столько восстановление ограничений, сколько личная сатисфакция и он, чувствуя поддержку Трампа, публично обвинил Аравию в том, что это именно она была инициатором падения цены нефти, чтобы выдавить американцев с рынка нефти. Причем, слова Путина невозможно трактовать как-то иначе, поскольку эту тему он развил очень подробно, фактически обвинив Рияд. И это оказалось демонстрацией полного отсутствия как доброй воли, так и здравого смысла, а это четко уловили Саудиты и мы уже писали о том, как они на это ответили.

Причем, надо понимать, что такие речи Путина действительно зацепили очень глубоко, поскольку после обеда к тем заявлениям, которые уже были сделаны ранее, присоединилось и заявление МИД Аравии.

"Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан назвал заявление президента России Владимира Путина о причине снижения цен на нефть в результате выхода Саудовской Аравии из сделки с ОПЕК + "лишенным правды".

По сути, употребив выражение "лишенным правды", в отношении заявления Путина, он публично уличил его во лжи. А со лжецами переговоров не ведут. Вот что он сказал дословно и тоже, прямо и без двойной трактовки:

"Министр подтвердил, что то, что было упомянуто, полностью лишено правды и что обвинения в выходе королевства из соглашения не является правильным и что именно Россия отказалась от соглашения, в то время как Королевство и 22 другие страны пытались убедить Россию, чтобы сделать дальнейшие сокращения и продлить соглашение, пока Россия не согласилась".

И чтобы закрыть влажные фантазии Путина о том, что саудитам поперек горда встала американская нефть, добавил:

"Позиция Королевства в отношении добычи сланцевой нефти известна, поскольку она является важной частью источников энергии, и Королевство также стремится достичь большего сокращения и достичь равновесия на рынке нефти в интересах производителей сланцевой нефти, вопреки тому, что было сделано Россией и ее стремление удерживать цены на низком уровне для влияния на сланцевую нефть".

Вот эта часть уже адресована лично Трампу и если он этого не понимал, упрашивая Аравию "найти компромисс", то они подробно пояснили ему ситуацию и указали на ее виновника. По идее, Трамп должен бы иметь жесткий разговор с Путиным и требовать от него, чтобы тот публично каялся и извинялся перед саудитами, но если он этого не сделает, то он либо не понимает ситуации, либо отвратительный переговорщик, либо у Путина действительно есть на него нечто убийственное.

Есть еще один вариант. Он заключается в том, что Трамп умоет руки и тогда нефть рухнет еще ниже. В понедельник мы увидим ху из мистер Трамп.

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