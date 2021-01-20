Фильм Навального "Дворец для Путина", выпущенный сразу после его похищения в аэропорту Шереметьево и "суда" под портретом Генриха Ягоды за 20 часов набрал только на ютубе свыше 20 миллионов просмотров. Политический узник № 1 из своей камеры в СИЗО "Матросская тишина" нанес ответный удар существу, которое организовало его отравление, затем похищение, и в данный момент вознамерилось упрятать его за решетку пожизненно.

О дворце Путина в Геленджике стоимостью в $1 млрд и о том, как и на какие средства он был построен, я узнал еще в 2010 году от непосредственного участника этой истории и одного из главных ее разоблачителей питерского бизнесмена Сергея Владимировича Колесникова. И, тем не менее, фильм Навального впечатляет. Поскольку, потянув за дворец, за все эти двухэтажные театры, личные казино, царские опочивальни, подземные стадионы, золотые ершики для сортира и прочую безумную пошлость, Навальный вытащил на свет внутренний мир того убогого ничтожества, возомнившего себя "Хозяином России" и фактически им ставшего.

Фильм Навального – об истории деградации российской "элиты", о том, как к власти в России пришли существа с "психологией" и "внутренним миром" амебы протея, все поведение которой сводится к простейшим реакциям поглощения и размножения. Амеба протей уползает от яркого света. Именно такой стала реакция Кремля на все разоблачения последних лет, в том числе и на фильм-расследование Навального о дворце Путина. Вот это уползание в исполнении Пескова:

"В конце этого материала указаны номера счетов. С просьбой туда перечислять деньги. Мне кажется, это главная задача подобных материалов. Подобных псевдо-расследований. Это и есть главный лохотрон. Мы предупреждаем граждан с учетом такого количества просмотров, подумайте, перед тем как переводить деньги таким жуликам. Подумайте десять раз". Конец цитаты.

"Это не мы!", "это не мое!", "нас там нет!", - пищит кремлевская амеба протей всякий раз, когда ее ловит луч очередного расследования. Откуда на берегу Черного моря в нищей России взялся этот безумный дворец, который со всей прилегающей к нему инфраструктурой превышает все самые роскошные королевские дворцы планеты? Кремлевские амебы не дают ответа на этот простейший вопрос.

В комментариях к фильму Навального зашкаливает отвращение и ненависть. К человеку, у которого комната для мусора больше чем квартира многих россиян, купленная в ипотеку, за которую придется расплачиваться еще 20 лет. Алексей Навальный в результате всех последних событий стал несомненным лидером протеста и политиком международного масштаба, а своим последним фильмом еще больше укрепил этот статус.

Нет сомнений, что Путина ждет еще немало сюрпризов от команды Навального. В том числе от Христо Грозева, который обещал расследование о "подвигах" путинских отравителей. Все эти удары по имиджу Путина несомненно будут усиливать его токсичность и усложнять для зарубежных политиков и инвесторов иметь дело с ним и его окружением. Но что касается воздействия этих расследований с учетом их популярности на внутреннюю ситуацию в России, то тут в ушах невольно звучит ехидный голос с незабываемым акцентом: "А сколько дивизий у Папы Римского?".

Сколько из тех 20 с лишним миллионов, что просмотрели фильм Навального и прониклись гневом и возмущением от увиденного, выйдут 23 января на акцию протеста, организованную Навальным? От ответа на этот главный на сегодня вопрос зависит, сколько еще эта амеба, поселившаяся в Кремле, будет пожирать Россию.

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