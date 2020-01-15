Путин выступит с посланием к Федеральному собранию: все детали

Президент России Владимир Путин 15 января выступит с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Оно начнется в 12:00 по Москве (11:00 по Киеву) в Центральном выставочном зале "Манеж".

Как передает РБК, в 2020 году выступление главы страны-агрессора впервые будут транслировать на улицах (его покажут на крупнейших медиафасадах российской столицы), в метро и даже по радио в такси (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

По данным "РИА Новости" на мероприятии будут присутствовать российские депутаты, министры и почти 900 журналистов. Примечательно, что Путин впервые нарушил традицию и назначил послание сразу после новогодних праздников, а не в феврале, как было ранее.

Владимир Путин

На Telegram-канале LIFE SHOT показали фото и видео с фуршета для высокопоставленных гостей послания Путина. Для них приготовили паштет из куриной печени с клюквенным желе, печеную тыкву с козьим сыром и тунец с арбузом и цитрусовым соусом.

Что касается стола для журналистов, то он оказался куда скромнее. Там заметили только фрукты, пирожные и булочки, а также маленькие канапе.

Фуршет для журналистов LIFE SHOT

Фуршет для журналистов LIFE SHOT

Фуршет для журналистов LIFE SHOT

Напомним, что послание президента России двум палатам парламента – это его конституционная обязанность. Обычно в нем Путин рассказывает о самых важных аспектах развития РФ, об обеспечении ее обороноспособности, а также определяет приоритетный курс для своей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в 2019 году Путин выступал с посланием полтора часа. Среди его слушателей были замечены режиссер Никита Михалков и глава Чечни Рамзан Кадыров. А вот патриарх Кирилл мероприятие проигнорировал.

Во время своего спича он по-хамски отозвался о сторонниках США и выходе из ДРСМД.

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