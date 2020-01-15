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15 января • обновлено в 10:52
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Путин выступит с посланием к Федеральному собранию: все детали

1.8т
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Президент России Владимир Путин 15 января выступит с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Оно начнется в 12:00 по Москве (11:00 по Киеву) в Центральном выставочном зале "Манеж".

Как передает РБК, в 2020 году выступление главы страны-агрессора впервые будут транслировать на улицах (его покажут на крупнейших медиафасадах российской столицы), в метро и даже по радио в такси (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

По данным "РИА Новости" на мероприятии будут присутствовать российские депутаты, министры и почти 900 журналистов. Примечательно, что Путин впервые нарушил традицию и назначил послание сразу после новогодних праздников, а не в феврале, как было ранее.

Владимир Путин

Владимир Путин

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На Telegram-канале LIFE SHOT показали фото и видео с фуршета для высокопоставленных гостей послания Путина. Для них приготовили паштет из куриной печени с клюквенным желе, печеную тыкву с козьим сыром и тунец с арбузом и цитрусовым соусом.

Что касается стола для журналистов, то он оказался куда скромнее. Там заметили только фрукты, пирожные и булочки, а также маленькие канапе.

Фуршет для журналистов

Фуршет для журналистов

LIFE SHOT

Фуршет для журналистов

Фуршет для журналистов

LIFE SHOT

Фуршет для журналистов

Фуршет для журналистов

LIFE SHOT

Напомним, что послание президента России двум палатам парламента – это его конституционная обязанность. Обычно в нем Путин рассказывает о самых важных аспектах развития РФ, об обеспечении ее обороноспособности, а также определяет приоритетный курс для своей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Ivanov Ivan
Ivanov Ivan
" Они загнали граждан в кабалу" Жирик не зассав обвинил Хулио и Диму Тосканского!!
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Ivanov Ivan
Ivanov Ivan
Если кому то из путлерастов невтерпёж, пока Уйло заскрипит, пусть слушают как их послали в 2017 - 19 г г по "смыслу" будет тоже самое!! Это как хоккей на матч-тв , не тот, зато пАбедный!!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Paгулики скрежещут гнилыми зубами от зависти - у России Президент! А у paгулей то дурак, то вор и алкаш, то клоун и марионетка Бени. Один был у вас более-менее на Президента похож - Кучма. Кучма закончился, больше достойных из 35 миллионов не нашлось
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Кристина Стефанова, )))) Обитатели заведения закрытого типа, для альтернативно одарённых, уверены, что все нормальные, разумные люди находятся внутри периметра территории клиники. Лежат на соседних койках. А за забором, ходят толпы злобных идиотов. Ты, яркий тому пример )))))))))
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Ivanov Ivan
Ivanov Ivan
Кристина Стефанова, Не смеши , карикатурный злобный, малограмотный карапуз Путька!! Выходи ка за него замуж ха-ха!!
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