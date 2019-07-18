Путин пообещал паспорта всему Донбассу: раскрыта цель

Указ президента России об упрощении получения российского гражданства жителями Донецкой и Луганской областей Украины – опасный прецедент и нарушение норм международного права.

"Это элемент экспансии, которая свойственна России последние 400 лет", – сказал OBOZREVATEL экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

По его словам, это решение Кремля преследует две цели. Первая состоит в том, чтобы создать формальные основания для "защиты" не только русскоязычного населения Украины, но и граждан РФ, проживающих на украинской территории.

Владимир Путин Официальный сайт президента РФ

Вторая причина состоит в том, что таким образом руководство РФ надеется привлечь в страну новые квалифицированные трудовые кадры из Украины, в частности, как ответ на вызовы, связанные с "китаизацией просторов Зауралья и Севера", – убежден генерал.

По его мнению, Украина в этой ситуации должна действовать по двум направлениям – внутриполитическом и международном.

В этом контексте Романенко напомнил о том, что после встреч с представителями украинской диаспоры в ряде стран президент Зеленский "поставил задачу МИДу юридически оформить возможность получения ими украинского гражданства". Кроме того, такую же возможность должны иметь этнические украинцы, проживающие на территории стран с тоталитарными режимами, – добавил генерал.

Одновременно внутри страны необходимо повышать социальные стандарты, "особенно в областях, граничащих с Донецкой и Луганской". "Социальные стандарты должны быть выше, чем в ОРДЛО, чтобы, делая выбор, гражданами какого государства они хотят стать, люди делали бы выбор в пользу Украины", – подчеркнул Романенко.

Как писал OBOZREVATEL, президент России Путин подписал указ, который упростил процедуру получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей, а не только неподконтрольных Украине "Л/ДНР". Из документа изъяли слова "отдельные регионы", оставив лишь названия украинских областей. Указ вступил в силу 17 июля.

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