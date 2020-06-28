Путин вспомнил, как Запад спас Россию от голодной смерти. Видео

Президент РФ Владимир Путин признал, что в 90-ые годы западные страны спасли Россию от голодной смерти.

Об этом он рассказал в интервью российскому телеканалу. Видео в Twitter опубликовал журналист Дмитрий Смирнов.

"Я думаю, что Россия все переживет, все переможет и выстоит. Вопрос только – какой ценой? Если вспомнить 90-е, конечно, было бы очень тяжело. Нам же гуманитарную помощь в 90-е присылали как беднейшей стране мира. Чтобы с голоду не помирали! Вот мы как жили!" – сказал глава Кремля.

В сети были разгневаны таким заявлением Путина, отмечая, что российские власти сами довели народ до такого состояния.

"Владимир Владимирович так часто говорил о девяностых, что девяностым пришлось вернуться обратно", "Пора уже прекратить ссылаться на 90-е. Тогда обнищал простой народ, но не как не номенклатура, старая и новая. Следовательно, не стоит говорить, что кто-то из 90-х вывел страну", "Помощь присылали ,а мы ее вам продавали! Во как жили!", "И кто же эти плохие люди, устроившие беспредел 90-х, разграбившие, приватизировавшие и развалившие страну? Не те же самые, кто безжалостно уничтожал народ по принципу, не вписался в рынок – умри? Те же самые кто и по сей день сидит в сенате, думе, администрации президента", "Верным путем идешь товарищ Пу, благодаря твоему правлению скоро опять нам гуманитарную помощь будут присылать", – писали в комментариях.

Путин: Я думаю, что Россия все переживет, все переможет и выстоит. Вопрос только - какой ценой? Если вспомнить 90-е, конечно, было бы очень тяжело. Нам же гуманитарную помощь в 90-е присылали как беднейшей стране мира. Чтобы с голоду не помирали! Вот мы как жили! pic.twitter.com/VoXI4GSKNR — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 28, 2020

Путин вспомнил, как Запад спас Россию от голодной смерти Скриншот

Путин вспомнил, как Запад спас Россию от голодной смерти Скриншот

Путин вспомнил, как Запад спас Россию от голодной смерти Скриншот

Путин вспомнил, как Запад спас Россию от голодной смерти Скриншот

Путин вспомнил, как Запад спас Россию от голодной смерти Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети высмеяли фотографию, на которой Владимир Путин в окружении глав девяти других стран, однако президент России из них самого маленького роста.