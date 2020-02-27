Президент России Владимир Путин заявил, что отказался от идеи использования собственных двойников, хотя такую идею ему предлагали.

Таким образом он ответил на распространенные в сети слухи во время интервью ТАСС. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана).

На вопрос ведущего Путина, настоящий ли он, тот ответил утвердительно. Также глава РФ добавил, что двойников у него нет на данный момент и не было.

Путин впервые открыто рассказал о своих двойниках Скриншот

"Ну, я отказался от двойников. Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом (начало 2000-х. – Ред.)", – сказал Путин.

Он пояснил, что дублер должен был ехать и появляться в опасных местах.

Как сообщал OBOZREVATEL, на просторах интернета уже очень давно бытует мнение, что его уже нет в живых, а должность главы Кремля занимают многочисленные двойники. Также некоторые предполагают, что настоящий Путин живет где-то на Западе.

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