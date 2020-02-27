Главная Новости
27 февраля • обновлено в 09:34
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Путин впервые открыто заговорил о своих двойниках. Видео

6.6т
Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин заявил, что отказался от идеи использования собственных двойников, хотя такую идею ему предлагали.

Таким образом он ответил на распространенные в сети слухи во время интервью ТАСС. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана).

На вопрос ведущего Путина, настоящий ли он, тот ответил утвердительно. Также глава РФ добавил, что двойников у него нет на данный момент и не было.

Путин впервые открыто рассказал о своих двойниках

Путин впервые открыто рассказал о своих двойниках

Скриншот

"Ну, я отказался от двойников. Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом (начало 2000-х. – Ред.)", – сказал Путин.

Он пояснил, что дублер должен был ехать и появляться в опасных местах.

Как сообщал OBOZREVATEL, на просторах интернета уже очень давно бытует мнение, что его уже нет в живых, а должность главы Кремля занимают многочисленные двойники. Также некоторые предполагают, что настоящий Путин живет где-то на Западе.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
23
33
Смешно
1
Интересно
0
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
А говорят Путина подменили, только вот КТО? ... не коммунисты же ))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Девиз обосса-"Ни дня без Путина "...
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0
Полiщук Ярослав
Полiщук Ярослав
Oleg Oleg, так свали из этого мерзкого ресурса ))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги