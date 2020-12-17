Путин впервые даст большую пресс-конференцию онлайн: все детали

В четверг, 17 декабря, президент России Владимир Путин впервые даст большую ежегодную пресс-конференцию в онлайн-формате. Это связано с пандемией коронавируса. Конференция станет 16-й по счету за время нахождения российского лидера у власти. Ее начало запланировано на 11:00 по киевскому времени.

Глава страны-агрессора выйдет на связь из своей резиденции в Ново-Огарево. Журналисты же будут задавать ему вопросы через колл-центр или сайт. Отметим, что в 2020 году пообщаться с Путиным разрешили 774 журналистам, что в 2,5 раза меньше, чем годом ранее. OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-транслцию.

10:03 – В пресс-центр для участия в конференции приехал российский музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров.

10:20 – Украинский журналист Роман Цимбалюк также намерен задать вопрос Путину. Он будет касаться "войны и мира в Украине". Кроме того, репортер рассказал о встрече с пропагандистами из оккупированного Донецка, которые подарили ему коробку конфет. В ответ он пообещал привезти им "Вечерний Киев" в освобожденный от оккупантов город.

10:53 – В Центре мировой торговли в Москве, который будет своеобразным пресс-центром, уже собрались журналисты. Их рассадку организовали с учетом мер предосторожности, все должны быть в масках.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году пресс-конференция Путина состоялась 19 декабря. Она длилась почти 4,5 часа. Тогда Путин рассказывал о своих предполагаемых дочерях, называл украинцев, белорусов и россиян "единым народом" и утверждал, что на Донбассе якобы нет его войск.