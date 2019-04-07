"Путин — вор!" Ограбленных и униженных россиян призвали к массовым протестам

Житель Новокузнецка и координатор движения "Протестный Кузбасс" Лев Гяммер вывесил на балконе растяжку с надписью "Путин — вор", чем вдохновил известный Telegram-канал "СерпомПо" на призывы к протестам в России.

Власти были недовольны действиями россиянина, потому под покровом ночи коммунальщики при помощи крана сняли вывеску (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Первый плакат Гяммер повесил несколько дней назад. В комментарии "Новокузнецк. Реалии" он рассказал, что сначала с просьбой снять его обратились представители управляющей компании, потом приехала полиция с требованием написать объяснительную.

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Позже к активисту приехали сотрудники горсовета с краном и еще раз предложили снять растяжку, но он ответил отказом.

"Потом они уехали, а вечером вернулись. Они приехали в потёмках, забрались на балкон, срезали плакат и уехали. Но завтра мы сделаем ещё одну такую растяжку и все равно будем вывешивать подобные плакаты", — рассказал он.

На этом Гяммер не остановился и на следующий день вывесил новую растяжку. Но ее вновь сняли. Россиянин заявил, что будет это делать каждый день и даже опубликовал инструкцию для других.

Власти сорвали баннер "Путин ВОР" с балкона @HammerOfFreedom (со второй попытки). Мы пообещали, что не сдадимся, вывесим новый и будем весить каждый раз, когда эти негодяи будут его срывать.



Призываем вас делать такие же.

Сделали для вас видео-инструкцию:https://t.co/2EhFanSI5z pic.twitter.com/XAOzuCSYSO — Протестный Кузбасс (@protest_kuzbass) 6 квітня 2019 р.

Telegram-канал "СерпомПо" призвал гражданам страны последовать примеру активиста и массово протестовать против режима президента РФ Владимира Путина.

"Вставай, страна диванная! Когда все россияне вывесят вот такие или подобные плакаты на свои балконы, заборы, машины, аватарки – не только в Новокузнецке или Ярославле. Везде. Все – ограбленные и униженные этой властью; лишенные ею будущего, гражданского достоинства, прав, свобод, здоровья, имущества, перспектив для себя и своих детей (а таких в России - подавляющее большинство). Кранов, эвакуаторов, краски, карателей - не хватит", – сказано в сообщении.

Активисты уточнили, что благодаря массовым протестам исчезнет Путин, его "дружки" по ОПГ, пропагандисты, "Единая Россия", министры, суды, а также разбегутся силовики и генералы.

"Выход остался только один. Массовые, всеохватывающие, солидарные акции гражданского неповиновения. Они могут иметь самые разнообразные мирные формы. Это – возможно", – подчеркнули в сообщении.

Ловите момент, как жулики срезают баннер "ПУТИН ВОР" с балкона на четвёртом этаже. pic.twitter.com/ARmgfhlDeF — мила и менты (@ya0sno) 5 квітня 2019 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, уровень недовольства россиян действующей властью начал стремительно расти, однако многие боятся выходить на массовые акции, потому что они обычно заканчиваются жесткими задержаниями.

В феврале в центре Новосибирска прошел митинг против политики российского руководства. Более половины россиян, 53%, высказали свое недоверие к властям, а 15% и вовсе не исключили, что вскоре в России произойдет государственный переворот.

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