Путин вдруг напомнил миру, что Антарктиду "открыли русские моряки"
Владимир Путин напомнил, что Антарктиду "открыли русские моряки".
Президент России Владимир Путин напомнил, что Антарктиду "открыли русские моряки".
Об этом он заявил, открывая военно-морской парад ко дню ВМФ РФ на Адмиралтейской набережной в Санкт-Петербурге (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
По словам Путина, в этом году отмечается 200-летие открытия русскими моряками Антарктиды.
"Россия навсегда обрела славу великой морской державы. И эта историческая преемственность неразрывна", – подчеркнул он.
Напомним, Антарктида была открыта 16 (28) января 1820 года русской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, которые на шлюпах "Восток" и "Мирный" подошли к шельфовому леднику (сейчас ледник Беллинсгаузена).
Двумя днями позднее (30 января) материка достигла британская экспедиция под руководством ирландца Эдварда Брансфилда.
Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июля в Санкт-Петербурге проходит военно-морской парад в честь дня Военно-морского флота РФ.