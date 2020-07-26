Путин вдруг напомнил миру, что Антарктиду "открыли русские моряки"

Президент России Владимир Путин напомнил, что Антарктиду "открыли русские моряки".

Об этом он заявил, открывая военно-морской парад ко дню ВМФ РФ на Адмиралтейской набережной в Санкт-Петербурге (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам Путина, в этом году отмечается 200-летие открытия русскими моряками Антарктиды.

"Россия навсегда обрела славу великой морской державы. И эта историческая преемственность неразрывна", – подчеркнул он.

Напомним, Антарктида была открыта 16 (28) января 1820 года русской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, которые на шлюпах "Восток" и "Мирный" подошли к шельфовому леднику (сейчас ледник Беллинсгаузена).

Двумя днями позднее (30 января) материка достигла британская экспедиция под руководством ирландца Эдварда Брансфилда.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июля в Санкт-Петербурге проходит военно-морской парад в честь дня Военно-морского флота РФ.