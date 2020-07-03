Путин узаконил указом обнуление своих сроков

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в конституцию РФ после всероссийского голосования.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля, опубликовав соответствующий указ от 3 июля 2020 года.

"Граждане России сделали свой выбор. И в соответствии с этим решением, я подписал указ об официальном опубликовании Конституции с внесенными в нее поправками. Поправки вступают в силу!" – сказал в эфире российского телевидения Путин.

Указ Путина Сайт Кремля

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