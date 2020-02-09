Путин уходит с поста президента, его время ограничено – Соловей

Президент России Владимир Путин уходит с поста президента по личным обстоятельствам, в российской публичной политике его не будет с 2022 года. Такое предположение сделал российский политолог Валерий Соловей.

В интервью OBOZREVATEL он отметил , что именно поэтому вносятся изменения в Конституцию и создается Госсовет, который может управлять страной и без президента.

"Изменения в Кремле задумывались давно, теоретически они прорабатывались в 2017 году, через год все было готово, а в 20-м запущено в работу. Путин уходит по личным обстоятельствам, в 22-м его уже не должно быть в публичной политике. Он торопится и это самое важное, что надо понимать. Его время ограничено", – подчеркнул Соловей.

Владимир Путин proua.com.ua

По его словам, передавать власть по сценарию бывшего лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева Путин не станет.

"Это маловероятно в силу того, как организована политика в России. Тем более, что Назарбаев передоверил власть родственникам. Возможны различные варианты: Путин может возглавить Госсовет, желая уйти в тень. Но также Госсовет может управлять страной в ситуации фактического отсутствия президента. Пока единого решения не принято", – заверил политолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным российских телеграм-каналов и некоторых СМИ, у Путина возникли серьезные проблемы со здоровьем. Некоторые пишут о том, что у российского президента рак.

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