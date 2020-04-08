Президент России Владимир Путин заявил, что РФ справится с "заразой коронавирусной" так же, как когда-то справилась с печенегами и половцами. Правда, самой России в те времена ещё не существовало, так что в сети начало появляться большое количество фотожаб на эту тему.
Свое заявление Путин сделал 8 апреля во время селекторного совещания. По его словам, страна не раз проходила через серьезные испытания, мол, и печенеги её терзали, и половцы.
"Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную", – сказал он.
Однако, набеги печенегов на Киевскую Русь прекратились в 1036 году, когда их войска были разбиты под Киевом князем Ярославом. Половцы же нападали на Русь с XI до XIII века. В свою очередь, Русское царство начало так называться только в 1547 году, а Россией - аж в 1654. И даже княжество Московское начало развиваться в середине ХIII века.
Путин оконфузился с заявлением о России, победившей печенегов
@FeyginMark
Путин оконфузился с заявлением о России, победившей печенегов
@Gnuskov
Путин оконфузился с заявлением о России, победившей печенегов
@JaneAlien
Путин оконфузился с заявлением о России, победившей печенегов
@vitiok_CCCP
Путин оконфузился с заявлением о России, победившей печенегов
@ZavPolit
Путин оконфузился с заявлением о России, победившей печенегов
@QUBIRELLO
Путин оконфузился с заявлением о России, победившей печенегов
@alexandrbelikof
Путин оконфузился с заявлением о России, победившей печенегов
@golovotyapstvo
Путин оконфузился с заявлением о России, победившей печенегов
Valera Vidyakin
Путин оконфузился с заявлением о России, победившей печенегов
Aleksey Leonenko
Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков купил себе "блокатор вирусов", чтобы защититься от COVID-19. Медики же сходятся на том, что эта вещь не более, чем попытка заработать на панике.
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