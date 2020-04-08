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8 апреля • обновлено в 23:47
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Путин соврал, что Россия "справилась" с печенегами: сеть заполнили фотожабы

9.8т
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Президент России Владимир Путин заявил, что РФ справится с "заразой коронавирусной" так же, как когда-то справилась с печенегами и половцами. Правда, самой России в те времена ещё не существовало, так что в сети начало появляться большое количество фотожаб на эту тему.

Свое заявление Путин сделал 8 апреля во время селекторного совещания. По его словам, страна не раз проходила через серьезные испытания, мол, и печенеги её терзали, и половцы.

"Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную", – сказал он.

Однако, набеги печенегов на Киевскую Русь прекратились в 1036 году, когда их войска были разбиты под Киевом князем Ярославом. Половцы же нападали на Русь с XI до XIII века. В свою очередь, Русское царство начало так называться только в 1547 году, а Россией - аж в 1654. И даже княжество Московское начало развиваться в середине ХIII века.

Путин оконфузился с заявлением о России, победившей печенегов

Путин оконфузился с заявлением о России, победившей печенегов

@FeyginMark

Путин оконфузился с заявлением о России, победившей печенегов

Путин оконфузился с заявлением о России, победившей печенегов

@Gnuskov

Путин оконфузился с заявлением о России, победившей печенегов

Путин оконфузился с заявлением о России, победившей печенегов

@JaneAlien

Путин оконфузился с заявлением о России, победившей печенегов

Путин оконфузился с заявлением о России, победившей печенегов

@vitiok_CCCP

Путин оконфузился с заявлением о России, победившей печенегов

Путин оконфузился с заявлением о России, победившей печенегов

@ZavPolit

Путин оконфузился с заявлением о России, победившей печенегов

Путин оконфузился с заявлением о России, победившей печенегов

@QUBIRELLO

Путин оконфузился с заявлением о России, победившей печенегов

Путин оконфузился с заявлением о России, победившей печенегов

@alexandrbelikof

Путин оконфузился с заявлением о России, победившей печенегов

Путин оконфузился с заявлением о России, победившей печенегов

@golovotyapstvo

Путин оконфузился с заявлением о России, победившей печенегов

Путин оконфузился с заявлением о России, победившей печенегов

Valera Vidyakin

Путин оконфузился с заявлением о России, победившей печенегов

Путин оконфузился с заявлением о России, победившей печенегов

Aleksey Leonenko

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков купил себе "блокатор вирусов", чтобы защититься от COVID-19. Медики же сходятся на том, что эта вещь не более, чем попытка заработать на панике.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Россия - страна-агрессор
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
дИды вАивали, печенегов гоняли ))) . Прав был ДЖ. Оруэлл- "Тот кто управляет прошлым, управляет будущим. Тот кто управляет настоящим, управляет прошлым" Залесье вернулось в светлое прошлое. Непредсказуемое прошлое ))))
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Ну нечем мокше гордиться, чего пристали?
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Всё верно сказал. А почему? Есть такая штука как преемственность. Так вот у России она есть (пускай и в очень усеченном виде), чего не скажешь о Украине - то ли территория, то ли субкультура. )))))))))))))))))))))))))))
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