Миф "огосударствления", горячий лёд, и как сорвёт крышку

Три темы в одном тексте: (1) миф "огосударствления" экономики, (2) заморозка проблем и (3) закручивание гаек.

В России нет никакого "огосударствления" экономики. "Огосударствление" – это когда есть какого-то рода процесс национализации частных компаний, национализации убытков и национализации прибылей, в равной степени; причём этот процесс может идти по рыночным ценам (государство скупает частные компании по рыночным ценам) и, при этом, конституционный строй на месте, государство законное и относительно некоррумпированное. В каком-то своём странном идеальном пределе.

В России конституционный строй демонтирован, а с ним демонтировано и само государство. Демонтированы все ветви власти – уничтожен не только принцип их независимости друг от друга, но и уничтожены сами ветви власти. Судебной ветви власти нет – в России нет судов и судебной системы, они демонтированы и уничтожены путинской ОПГ. Законодательной ветви власти нет – в России нет Парламента, он уничтожен путинской ОПГ. Исполнительной ветви власти нет – в России нет правительства, оно уничтожено путинской ОПГ. Уничтожены и институт президентства, и сама должность президента – Путин является государственным и должностным преступником, скрывающимся за маской президента и главы государства. Демонтирован институт выборов. Уничтожен институт мирной сменяемости власти.

О каком "огосударствлении" экономики может идти речь, если нет никакого государства, а есть лишь путинская ОПГ, используящая демонтированное ею самою государство в качестве орудия своих преступлений? Этот процесс якобы "огосударствления" экономики, на самом деле, есть ничто иное, как захват бывших частных и бывших государственных активов. Захватчик и оккупант – путинская ОПГ.

Кроме того, путинская ОПГ захватила и весь бюджет Российской Федерации, и присвоила его себе, обращаясь с ним как с общаком. Наполняется бюджет налоговыми поступлениями, а принадлежат эти налоговые поступления, то есть бюджет – путинской ОПГ.

Так что не хочу слышать больше, не надо мне больше никакого "огосударствления" экономики и похожих терминов, несущих эту "идею". В России произошёл ползучий но верный демонтаж конституционного строя, демонтаж государства, захват активов и бюджета – путинской ОПГ.

Теперь ко второй теме. В любой нормальной стране, в развитой или развивающейся демократии и экономике, есть куча проблем. Нормальная политическая система, худо-бедно, эти проблемы должна решать и решает, с течением времени. Режим путинской ОПГ не решает никаких проблем.

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Единственной целью существования путинской ОПГ в качестве оккупационной силы демонтированного государства в России является совершение преступлений и уход от ответственности. Больше никаких целей у путинской ОПГ нет. По причинам тотальной некомпетентности, тотальной коррупции и тотальной преступности путинская ОПГ не только не может решать какие-либо проблемы страны, но и должна их морозить, в целях продолжения узурпации власти. Морозить проблемы верховенства права, инвестиционного климата, экономического роста, инноваций, технологического развития, национальных регионов, разрушающейся инфраструктуры, бедности, коррупции, систем образования, науки и здравоохранения, и вообще – всего. Морозить все проблемы. И она морозит их, если не все последние 20 лет, то последние 10-15 лет уж точно, тотально.

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Но ничего вечного не бывает, и вечная заморозка проблем оборачивается, когда-нибудь, ужасом и кошмаром, причём не только для узурпировавшей власть преступной группировки, но и для всего населения (а иногда и для всего или почти всего населения планеты).

Соответственно, замороженные проблемы, рано или поздно, ещё при режиме путинской ОПГ, взорвутся.

Теперь к третьей теме. Положите всё это в котёл и приверните крышку болтами с гайками. Чтобы болты были толстые, из хорошей калёной стали, с надёжной резьбой. И такие же качественные гайки. Болты снизу, резьба вверх, сверху гайки. Поставьте котёл, с российским варевом, на огонь, чтобы закипело и создалось давление под крышкой. Крепко в руках держите гаечный ключ и подкручивайте гайки по окружности крышки, закручивайте их вправо, по часовой стрелке, по резьбе, чтобы крышка не улетела из-за давления в котле.

А, забыл сказать. Ведь в котёл вы положили лёд – замороженные за последние 15 лет проблемы. И поставили на огонь. Лёд – это вам не вода, вы сами его трогали, вы видели, что он был льдом, вы ощущали его холодным на ощупь. Ничего с ним не случится, даже если он растает и превратится в воду, правильно? В котле под крышкой места хватит, да? Лёд тает, образуется вода, всё хорошо, всё в котле под крышкой. Но вот незадача: превращение льда в пар неизбежно, вы просто забыли. А забыв, вы продолжаете крутить свой гаечный ключ по часовой стрелке, наблюдая струйки пара из под крышки. Крутите сильнее и быстрее, никаких струек. И увеличьте силу огня под котлом.

Россия, конечно же, развалится. Скорей всего, я – а мне сейчас 52 – это увижу. И её не склеить, не скрепить назад никакими путинско-гундяевскими скрепами. Не удержать крышками на болтах и гайках, даже с крепкой резьбой. Не сохранить "бесконечной" заморозкой, не заморозить кипением котла и удержанием крышки… Всё это взорвётся на мелкие куски, а крышка улетит и, улетая, будет чихать и кашлять на всё вокруг…

Путин и его ОПГ сделали свой выбор. И Россия – вместе с ними.

"Не дай вам Б-г жить в эпоху перемен".

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