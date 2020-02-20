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20 февраля • обновлено в 17:27
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Владислав Иноземцев
Владислав Иноземцев
Российский политолог, доктор экономических наук Все статьи автора

Путин сделал главное откровение

Главное откровение

Мне кажется, что в своём интервью ТАСС (о котором, я практически уверен, ещё будет много чего сказало) В.Путин выразил главную мысль, которая отличает его от современного эффективного политика, в какой бы стране таковой ни жил. Мысль эта была сформулирована в ответ на крайне конкретный, я бы даже сказал, не предполагавший, вроде бы, вариативности, вопрос корреспондента о перестановках в правительстве и администрации.

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Казалось бы "припёртый к стенке", президент уверенным голосом сообщил, что математическое правило о том, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется, неверно. Посмотрим, конечно, будет ли В.Путин скоро удостоен премии Филдса, однако с политической точки зрения это - самое откровенное и важное признание за все 20 лет, которые президент провёл на вершине российской власти.

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Всё сказано: все перемены, которых можно ожидать при жизни В.Путина, сводятся к перетасовке колоды, которая в целом сложилась ещё в начале 2000-х годов: не правительство, так администрация; не администрация, так совбез; не государственная дума, так конституционный суд. Недостаток квалификации - не проблема, обучатся на ходу. Главное - перемена мест в поисках увеличивающейся суммы (непонятно только, чего).

Так что все рассуждения о транзите, трансфере и прочих увлекательных сюжетах могут быть прекращены: перестановки "по горизонтали" - это всё, чего можно ждать от нынешней власти. И продолжатся они будут до того времени, пока не начнутся действительно по-настоящему радикальные движения по вертикали. Ну то есть в рай или в ад, если кто не понял...

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Владислав Иноземцев Владислав Иноземцев
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Источник
Источник: Facebook Владислава Иноземцева
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сибирский ватник
сибирский ватник
Вот с этим автором в чем то можно согласится.Очень много несменяемых фамилий а меняется только их место работы.а теперь и дети их оказываются "эффективными менеджерами"
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
Это все будет продолжаться пока путлеру не скажут: " В морг - значит в морг"А судьба неумолима)))
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