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2 апреля • обновлено в 07:15
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Путин самоизолировался после встречи с врачом, у которого коронавирус

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Президент России Владимир Путин решил перейти на дистанционный режим работы после того, как у главы опорной коронавирусной больницы страны Дениса Проценко после встречи с ним обнаружили COVID-19.

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Об этом в среду, 1 апреля, заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков. В пресс-службе Кремля также показали, как Путин проводит совещание с министрами по видеосвязи (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Все увидят, что он работает удаленно. Все видели, как он удаленно участвует в саммите "двадцатки", – цитирует Пескова РБК.

Путин проводит совещания по видео

Путин проводит совещания по видео

Пресс-служба Кремля

Вместе с тем он не согласился, что президент должен продемонстрировать, что он не покидает дом и находится, как и все граждане, в самоизоляции, отметив, что Путин "обычно показательных мер не принимает, он принимает меры действенные". Песков добавил, что президент находится в резиденции в Ново-Огарево под Москвой.

Он также рассказал, что после визита лидера РФ в больницу "Коммунарка" его окружение ежедневно проверяют на коронавирус.

Путин самоизолировался после встречи с Проценко

Путин самоизолировался после встречи с Проценко

РБК

Путин самоизолировался после встречи с Проценко

Путин самоизолировался после встречи с Проценко

РБК

Путин самоизолировался после встречи с Проценко

Путин самоизолировался после встречи с Проценко

sib.fm

Напомним, врач Денис Проценко, который встречался с Путиным, когда российский лидер посетил больницу "Коммунарка" в Москве, сообщил, что он заражен коронавирусом, но чувствует себя хорошо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось красноречивое фото с Путиным за столом, на котором стояла бутылочка, вероятно, антисептика для дезинфекции.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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"Путин РЕЗКО самоизолировался!"
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