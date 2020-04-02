Президент России Владимир Путин решил перейти на дистанционный режим работы после того, как у главы опорной коронавирусной больницы страны Дениса Проценко после встречи с ним обнаружили COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом в среду, 1 апреля, заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков. В пресс-службе Кремля также показали, как Путин проводит совещание с министрами по видеосвязи (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Все увидят, что он работает удаленно. Все видели, как он удаленно участвует в саммите "двадцатки", – цитирует Пескова РБК.

Путин проводит совещания по видео Пресс-служба Кремля

Вместе с тем он не согласился, что президент должен продемонстрировать, что он не покидает дом и находится, как и все граждане, в самоизоляции, отметив, что Путин "обычно показательных мер не принимает, он принимает меры действенные". Песков добавил, что президент находится в резиденции в Ново-Огарево под Москвой.

Он также рассказал, что после визита лидера РФ в больницу "Коммунарка" его окружение ежедневно проверяют на коронавирус.

Путин самоизолировался после встречи с Проценко РБК

Путин самоизолировался после встречи с Проценко РБК

Путин самоизолировался после встречи с Проценко sib.fm

Напомним, врач Денис Проценко, который встречался с Путиным, когда российский лидер посетил больницу "Коммунарка" в Москве, сообщил, что он заражен коронавирусом, но чувствует себя хорошо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось красноречивое фото с Путиным за столом, на котором стояла бутылочка, вероятно, антисептика для дезинфекции.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.