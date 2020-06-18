Пока в Америке выясняют, какой лозунг правильный: Black Lives Matter (BLM – "Жизни черных имеют значение"), или All Lives Matter ( ALM - "Все жизни имеют значение"), в России этот спор интересен только кучке маргиналов, надежно запертых в либеральном гетто, а основной массе россиян предъявлен единственно верный и абсолютно безальтернативный лозунг - "Жизнь Путина имеет значение". Впрочем, если быть совсем точным, то этот лозунг звучит так: "Только жизнь Путина имеет значение". И этот лозунг подкреплен масштабными политическими и организационно техническими мероприятиями, – пишет Игорь Яковенко в своем блоге.

Во-первых, теперь в резиденцию Владимир Путина в Ново-Огарево можно попасть только через специальный тоннель. Это современный обеззараживающий комплекс. Проходя через устройство, человек оказывается в мелкодисперсном облаке из раствора, который убивает все микробы и вирусы. Помимо распыления раствора кабина измеряет температуру и распознает лица входящих.

Так что подданные могут быть спокойны: никакой вирус к Путину не проберется. Именно из этого стерильного бункера Путин объявил россиянам, что коронавирус побежден и можно смело идти голосовать за его пожизненное царствование, а также проводить парады. Парады было велено проводить в 28 городах, но почти в половине из них местные власти отменили парады из-за нарастающей пандемии. Но вот голосование за бессрочное путинское самодержавие никто отменить не решится – себе дороже. Поэтому вирусные бомбы будут взорваны в конце июня на всей территории России. Сколько человек при этом будут заражены и сколько впоследствии умрут, значения не имеет. Поскольку главный лозунг современной России, как мы помним: "Только жизнь Путина имеет значение".

Пока Путин окончательно самоизолировался в бункере и посланцы реальности имеют к нему доступ только через специальный тоннель, его челядь ведет себя все более странно. Уж на что глава Совета по правам человека Валерий Фадеев всегда отличался умеренностью в словах и поступках, а тут вдруг скорчил безумную физиономию и понес околесицу. "Помните, был такой патент Билла Гейтса с тремя шестерками?" - спросил Фадеев, выступая на радиостанции "Говорит Москва". И тут же раскрыл обалдевшим слушателям коварный план создателя "Майкрософта": "Билл Гейтс говорит: вокруг вас много датчиков, встроенных в приборы. А давайте теперь эти датчики будут передавать в мою систему, которую я построю в соответствии с этим патентом".

Когда и при каких обстоятельствах Билл Гейтс говорил нечто подобное Валерию Фадееву, глава СПЧ не уточнил. Зато коварный замысел американского миллиардера выяснил в деталях и вооружил этим знанием ту часть россиян, которой посчастливилось слушать в этот момент радио "Говорит Москва". Оказывается, во время показа рекламы на экране будет появляться камера, которая следит за зрачками зрителя. И если зрачки "правильным образом бегают по этой рекламе, то можно ставить датчики слюны, как у собаки Павлова", - объяснил Фадеев.

Но дальше в рассказе Фадеева наступает кульминация. "В случае показа политической рекламы за тем как вы читаете текст, будут следить специальные датчика. И если в соответствии с алгоритмом система принимает решение, что вы действуете правильно, вам на счет капает криптовалюта. Я не выдумываю. Капиталисты оказались хитрее", - заключил глава СПЧ, объясняя россиянам, как американцы станут из них выращивать послушный электорат.

Можно было бы предположить, что главу СПЧ Фадеева укусил режиссер Никита Михалков, который ранее рассказывал нечто подобное про Билла Гейтса. Но Валерий Фадеев пошел дальше Михалкова и стал пугать соотечественников тем, что их собирается чипировать свое собственное родное начальство.

"Московская система развития искусственного интеллекта предполагает, что нас будут миллионы датчиков, камер нас будут окружать. Скандальная тема чипирования. Хочу заметить, что в программе развития московского искусственного интеллекта чипирование предполагается", - рассказал Фадеев.

Кто тот злодей, решивший превратить миллионы россиян в послушных зомби, Валерий Фадеев не пояснил. Слова "московский искусственный интеллект" позволяют учуять собянинский след, но возможно Фадеев намекал на Навального или кого-то еще из столичной оппозиции…

Сам Фадеев объявил себя продолжателем дела Никиты Михалкова, который одним из первых выступил с разоблачением коварных замыслов Билла Гейтса. Но умолчал о настоящем первопроходце этого жанра, которым был Николай Васильевич Романов, он же схигумен Сергий, известный как духовник бывшего "прокурора Крыма" Натальи Поклонской и основатель секты "царебожников".

26 мая этот весьма специфический персонаж опубликовал видео-обращение, заявив о "чипировании населения" под видом вакцины от COVID-19" под управлением Билла Гейтса, экс-главы корпорации Microsoft, который, как стало известно схигумену Сергию, заявил, что "надо сократить свыше 90 % населения всего мира". Сергий назвал миллиардера "фашистом" и предложил судить как Гитлера. Проводником идей Билла Гейтса в России монах считает лично главу Сбербанка Германа Грефа.

Надо сказать, что схигумен Сергий, в отличие от главы СПЧ Валерия Фадеева, человек не только слова, но и дела. До того как он стал Сергием, в бытность свою Николаем Романовым, этот энергичный мужчина был осужден на 13 лет и отбыл наказание за убийство, разбой и хищение государственного имущества. Уголовное прошлое не помешало ему, выйдя из тюрьмы, поступить в Московскую духовную семинарию и сделать карьеру в РПЦ. Но надев рясу Николай Романов не изменил своих уголовных повадок. Только что он захватил Среднеуральский женский монастырь, сверг настоятельницу и организовал казаков в качестве охраны, установив на территории монастыря свой режим, автономный как по отношению к Российской Федерации, так и по отношению к РПЦ.

Попытки церковного начальства разобрать поведение уголовного схигумена на церковном суде, состоявшемся 15.06.2020 закончились тем, что Николай Романов прибыл на суд и зачитал там обращение, в котором обвинил патриарха в предательстве веры, поскольку тот соблюдает нормы Роскомнадзора. Вся ситуация с пандемией, как стало известно схигумену Сергию, специально придумана для чипизации населения. Руководство страны схигумен назвал "сатанинско-политическим", а его окружение "антихристным"…

В период пандемии резко возрос уровень безумных слов и поступков в структурах власти и в околовластных организациях. Путин, который до пандемии был главным "решалой" и "смотрящим" за страной, запершись в бункере, утратил эти функции. Этот человек трясется за свою жизнь в своем бункере и общается с внешним миром через тоннель, ставший символом сегодняшнего устройства власти. Есть сомнения, что после окончания пандемии, обнуленный Путин сможет вернуть себе прежнюю власть. Вполне вероятно, что пройдя нынешний коронавирусный тоннель Россия вступит в период турбулентности, выйти из которого сможет с совершенно другими границами и характером власти.

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