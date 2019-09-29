Путин с дочерью собрались редактировать ДНК: появились сенсационные детали

Ведущие российские ученые-генетики провели тайную встречу с представителями здравоохранения, в том числе предполагаемой старшей дочерью Владимира Путина Марией Воронцовой.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на трех участников встречи. Сообщается, что на встрече обсуждались планы молекулярного биолога Дениса Ребрикова провести эксперимент по редактированию ДНК.

Ребриков работает с глухой парой, которая хочет, чтобы он не дал их будущему ребенку унаследовать это качество и "отредактировал" дефектные гены во время искусственного оплодотворения.

Мутации гена GJB2, обнаруженные у пациентов Ребрикова, повреждают клетки в той части внутреннего уха, которая регулирует слуховые сигналы. Ребриков назвал единственное доступное лечение – хирургические имплантаты – дорогим, неудобным и требующим многолетней реабилитации.

Ученые, как утверждает агентство, сочли, что "только Путин может решить, как регулировать появляющуюся технологию, способную изменить код каждой живой клетки". По словам собеседников, Мария Воронцова, кандидат медицинских наук в области детской эндокринологии, становится все более влиятельной в вопросах биоэтики.

Владимир Путин kp.ru

Встреча проходила в Москве через шесть недель после того, как журнал Nature в публикации от 11 июня раскритиковал эксперимент Ребрикова и призвал остановить его.

Беседа длилась три часа, ученые представляли аргументы за и против. Сторонники Ребрикова отметили, что для них встреча была оптимистичной: Воронцова была нейтральна, но согласилась, что научный прогресс не может быть остановлен, а редактирование ДНК должно строго контролировать государство.

По словам высокопоставленного российского чиновника, который участвовал в дискуссии о Ребрикове, возможные злоупотребления технологией настолько серьезны, что окончательное решение по этому вопросу "определенно" примет Путин, даже если о нем сообщат в частном порядке. В последние годы, как отмечает агентство, президент РФ давал понять, что ждет роста влияния генной инженерии на общество.

Осенью 2018 года китайский биолог Цзянькуй Хэ объявил о появлении на свет первых генетически модифицированных детей, которых он сделал устойчивыми к ВИЧ. После этого биолог исчез, против него начали расследование.

В свою очередь, российский ученый Денис Ребриков объявил, что планирует подобный эксперимент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученый из Латвии Андрис Параудзинс назвал главный страх президента РФ Владимира Путина.

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