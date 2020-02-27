Путин раздаст деньги ветеранам Второй мировой из СНГ: кому достанется выплата

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что выплаты к 75-летию Победы получат только те ветераны Великой Отечественной войны, которые имею российское гражданство.

Он уточнил, что речь идет о тех, кто получает российскую пенсию, вне зависимости от места проживания, передает 360tv.ru в Telegram.

"Если ветеран является гражданином Российской Федерации и получает от Российской Федерации пенсию, он автоматически получит эти деньги", – заявил Песков

Дмитрий Песков

Как сообщал OBOZREVATEL, в России школьников заставили написать прадеду на фронт в рамках празднования 75-летия Победы в Великой отечественной войне.

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