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27 февраля • обновлено в 12:39
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Путин раздаст деньги ветеранам Второй мировой из СНГ: кому достанется выплата

2.1т
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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что выплаты к 75-летию Победы получат только те ветераны Великой Отечественной войны, которые имею российское гражданство.

Он уточнил, что речь идет о тех, кто получает российскую пенсию, вне зависимости от места проживания, передает 360tv.ru в Telegram.

"Если ветеран является гражданином Российской Федерации и получает от Российской Федерации пенсию, он автоматически получит эти деньги", – заявил Песков

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Как сообщал OBOZREVATEL, в России школьников заставили написать прадеду на фронт в рамках празднования 75-летия Победы в Великой отечественной войне.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Владимир Путин Дмитрий Песков
Место
Россия
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Бульба Остап
Бульба Остап
Все що можуть запоребрики - піар на крові. Скільки получать ветерани Куликовської битви?
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Сколько их, настоящих ветеранов - участников ВОВ ?
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Бульба Остап
Бульба Остап
Хакимов Игорь, якщо в 1945 було 20, то зараз такому ветерану 95. Пора вже починати турбуватись про нього
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
хорошо, 75 тысяч рублей ветеранам не помешают...
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