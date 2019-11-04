Путин публично наградил своего шпиона из Болгарии орденом

Президент России Владимир Путин наградил главу движения "Русофилы" Николая Малинова, которого в Болгарии подозревают в шпионаже в пользу России, орденом Дружбы.

Торжественное вручение прошло в понедельник, 4 ноября, в Кремле, передает "Эхо Москвы" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Примечательно, что орден полагается за особые заслуги в содействии миру, дружбе, сотрудничеству и взаимному уважению между народами.

Путин наградил своего шпиона из Болгарии орденом ТАСС

По данным болгарских правоохранителей, Малинов сотрудничал с двумя российскими организациями, передавая им сведения, представляющие особую государственную тайну. Речь шла, в частности, об обществе "Двуглавый орел", которое возглавляет российский бизнесмен Константин Малофеев, и “Российском институте стратегических исследований”.

Болгарский суд отпустил Малинова под залог, запретив выезд из страны. Однако, ему разрешили выехать в начале ноября для участия в мероприятиях российского Фонда мира и Международного славянского союза.

Малинов в Москве успел рассказать о шпионском скандале на телевидении. Ранее бывший депутат болгарского парламента нередко выступал с пророссийскими заявлениями, в частности, приветствуя аннексию Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 октября прокуратура Болгарии публично выслала из страны первого секретаря посольства России в Болгарии Владимира Русяева за шпионаж.

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