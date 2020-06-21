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Путин припомнил странам СССР подарки "русского народа"

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Новости России
2,2 т.
Путин припомнил странам СССР подарки 'русского народа'

Путин припомнил странам СССР подарки "русского народа"

Президент России Владимир Путин объяснил одну из поправок к Конституции нежеланием отдавать "подарки русского народа" республикам, которые вдруг захотят выйти из состава РФ.

Об этом он заявил в эфире ВГТРК 21 июня, передает "МК.RU". По словам российского лидера, та или иная республика должна выходить с тем, с чем пришла.

Путин отметил, что в СССР существовало право выхода для субъектов, но не было четкой процедуры.

"При создании Советского Союза было прописано право выхода, а поскольку не была прописана процедура, то возникает вопрос: Если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель – традиционных, исторических, российских территорий, а потом решила выйти из состава? Но тогда бы выходила хотя бы, с чем пришла, и не тащила с собой подарки от русского народа", – пояснил президент РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Крым якобы всегда был российским, а жители полуострова лишь приняли решение "воссоединиться с Россией" в марте 2014 года.

РоссияВладимир Путин
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  1. /Новости России