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"Путин, помоги!" Сбежавшие с Донбасса украинцы пожаловались на жизнь в России

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В России семья украинцев, которая уехала из Торецка (Дзержинск) в 2014 году, пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на жизнь в Набережных Челнах (Татарстан).

Об этом стало известно во время прямой линии с лидером россиян, которая прошла 20 июня.

Семья Люльковичей обратилась к Путину с просьбой помочь получить гражданство РФ. Сообщается, что в семье девять детей, старшие из которых уже имеют свои семьи. Живут украинцы в арендуемой квартире. Попытки легализоваться в России позволили лишь получить статус беженцев. Дети ходят в школу, но семья не может получать все социальные гарантии в России.

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Во время прямого общения с Путиным отец семейства Владимир Афанасьевич просил ускорить процедуру получения гражданства. На что глава Кремля ответил, что есть указ об упрощенном получении гражданства для жителей отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Однако еще нужно внести коррективы в действующую нормативную базу, чтобы вопрос решался "по сути и оперативнее".

Владимир Путин

Владимир Путин

Добавим, что местные власти пообещали решить вопрос получения гражданства для украинской семьи. Ответственность на себя взял лично президент Татарстана Рустам Минниханов.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным на экране всплывали неудобные вопросы.

Также Путин снова пришел на "Прямую линию" со своей известной кружкой.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
РоссияНабережные Челны
Тег
путин
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
крысы получают по засугам! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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Ckif UA Serjio
Ckif UA Serjio
Ну-у-у,если даже в КА-ЗА-НИ не так! Тогда не знаю! Тогда на свежий воздух ,проветрться! Новая Земля там,уран добьівать в рудниках или кольіма,золото добьівать. Совсем оборзели єти переселенцьі ...єнеровские.
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леня зе
леня зе
КАЗАНЬ, 20 июн - РИА Новости. Власти Татарстана окажут всю возможную на уровне республики помощь семье беженцев из Украины Люльковичей, проживающих сейчас в Набережных Челнах и обратившихся на прямую линию с президентом РФ с вопросом о помощи в получении российского гражданства, сообщила РИА Новости заместитель руководителя пресс-службы президента республики Лилия Галимова.сегодня 21
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