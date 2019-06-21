"Путин, помоги!" Сбежавшие с Донбасса украинцы пожаловались на жизнь в России

В России семья украинцев, которая уехала из Торецка (Дзержинск) в 2014 году, пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на жизнь в Набережных Челнах (Татарстан).

Об этом стало известно во время прямой линии с лидером россиян, которая прошла 20 июня.

Семья Люльковичей обратилась к Путину с просьбой помочь получить гражданство РФ. Сообщается, что в семье девять детей, старшие из которых уже имеют свои семьи. Живут украинцы в арендуемой квартире. Попытки легализоваться в России позволили лишь получить статус беженцев. Дети ходят в школу, но семья не может получать все социальные гарантии в России.

Во время прямого общения с Путиным отец семейства Владимир Афанасьевич просил ускорить процедуру получения гражданства. На что глава Кремля ответил, что есть указ об упрощенном получении гражданства для жителей отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Однако еще нужно внести коррективы в действующую нормативную базу, чтобы вопрос решался "по сути и оперативнее".

Владимир Путин

Добавим, что местные власти пообещали решить вопрос получения гражданства для украинской семьи. Ответственность на себя взял лично президент Татарстана Рустам Минниханов.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным на экране всплывали неудобные вопросы.

Также Путин снова пришел на "Прямую линию" со своей известной кружкой.

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