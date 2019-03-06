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Путин подписал скандальный закон о военных: что изменилось

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым запрещается российским военным передавать СМИ и публиковать в интернете данные о себе и своих сослуживцах.

Как сообщает официальный портал правовой информации России, теперь военным запрещается иметь при себе, находясь на службе, технические средства, которые позволяют с помощью интернета распространять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации.

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Также военным запрещается публиковать информацию, позволяющую определить принадлежность к Вооруженным силам России, другим войскам, воинским формированиям и органам. В частности, речь идет о сведениях о близких родственниках, сослуживцах, командовании или расположении воинских частей.

Владимир Путин

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, Минобороны РФ разработало документ, которым вводит ряд запретов для российских военных, находящихся за границей. Документ называется "Памятка военнослужащему, выполняющему специальные задачи за пределами территории РФ" и уже поступил в войска.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Хохлов Разум
Хохлов Разум
Ушлёпки недорусские, забудьте уже про Россию. Впердитесь в свою Эуропу!
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Yan Kim
Yan Kim
и это пишут СМИ территориального недоразумения 404, где жесточайшая цензура и за иную точку зрения закрывают телеканалы
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Молчанов Стас
Молчанов Стас
Есть что прятать РЫЛА ТО В ДЕРЬМЕ !!!
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