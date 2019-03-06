Путин подписал скандальный закон о военных: что изменилось

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым запрещается российским военным передавать СМИ и публиковать в интернете данные о себе и своих сослуживцах.

Как сообщает официальный портал правовой информации России, теперь военным запрещается иметь при себе, находясь на службе, технические средства, которые позволяют с помощью интернета распространять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации.

Также военным запрещается публиковать информацию, позволяющую определить принадлежность к Вооруженным силам России, другим войскам, воинским формированиям и органам. В частности, речь идет о сведениях о близких родственниках, сослуживцах, командовании или расположении воинских частей.

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, Минобороны РФ разработало документ, которым вводит ряд запретов для российских военных, находящихся за границей. Документ называется "Памятка военнослужащему, выполняющему специальные задачи за пределами территории РФ" и уже поступил в войска.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.