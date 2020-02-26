Перед парламентскими выборами в России в 2021 году президентская партия "Единая Россия" будет объединена с Общероссийским народным фронтом, а бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева уберут с поста руководителя.

Планируется, что вместо него выберут трех новых сопредседателей. Об этом со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и правительству, а также несколько собеседников в "Единой России" пишет "Медуза".

Так, "единороссам" хотят поменять устав, название и структуру управления партией, чтобы поднять обрушившийся рейтинг. Все изменения якобы проведут уже к сентябрю 2020 года.

Путин отберет у Медведева партию и переименует ее

Также назвали будущих лидеров партии, которые должны заменить Медведева. Вероятнее всего, ими станут вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, гендиректор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и кто-то "из представителей молодежи".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин заявил, что его "тендем с Медведевым" не распался, просто последний якобы решил сменить род деятельности.

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