"Путин не верит в скрепу Кирилла": религиовед сказал о драме в РПЦ

Религиовед Виктор Еленский заявил, что глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл пытается "поднять ставки корпорации, которую он возглавляет".

В частности, с этим связана и его инициатива об упоминании бога в Конституции Российской Федерации. Такое мнение он высказал в комментарии OBOZREVATEL.

"Эти ставки упали из-за проигрыша внешнеполитического направления, в первую очередь, из-за проигрыша в Украине, а также из-за проигрыша на внутриполитическом направлении. Теперь его задача – усилить свое влияние и как можно выше продвинуться по властной вертикали", – сказал эксперт.

Владимир Путин, патриарх Кирилл

В этом контексте Еленский заметил, что у патриарха Кирилла "в той драме, которую он разыгрывает, есть один-единственный зритель – президент Путин", в глазах которого его авторитет упал. Это произошло на фоне создания в Украине Автокефальной церкви и на фоне множества социальных проблем внутри России, моральную ответственность за которые несет церковь.

В этом контексте Еленский напомнил о том, что количество церквей в России растет, но одновременно "количество людей, которые регулярно посещают церковь, падает". При этом "Россия остается в топе стран с самым высоким уровнем преступности, по количеству брошенных детей, с самым низким количество людей, которые заняты волонтерской деятельностью, которые поддерживают нуждающихся и так далее".

Таким образом, "насколько я могу судить по косвенным признакам, Путин достаточно скептически относится к Кириллу как к игроку внутри страны. На его способность поднимать мораль и быть той самой "скрепой", – заметил эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о боге. С такой инициативой глава РПЦ выступил на праздновании 11-летия его интронизации.

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