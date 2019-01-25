''Путин не такой!'' Озвучена причина падения рейтинга президента России 

Рейтинг президента Российской Федерации Владимира Путина рухнул на фоне ухудшения экономического состояния в стране после захвата Крыма.

Такое мнение высказал украинский журналист в интервью "Радио Свобода", назвав это "эффектом страны невыученных уроков".

"Докрымский" рейтинг президента Путина базировался на том, что большая часть российского общества тогда была удовлетворена экономической ситуацией в стране. Напомню, это еще были очень высокие цены на нефть, это было время Олимпиады. И время, когда на въезде в Москве, в аэропорту "Шереметьево" висел лозунг "Поздравляем Россию с победами!" - отметил он.

"На этом фоне повысился путинский рейтинг. И если бы при этом Путину удавалось сохранить экономическую удовлетворенность, все оставалось бы, как и было", - добавил журналист.

Владимир Путин "Комсомольская правда"

Портников уточнил, что сейчас мы видим экономический миф о "великой России", политически ничего не происходит.

"Россия свои территории сохраняет, русификация народов России происходит ускоренными темпами, оккупированные территории сохраняются. Никакого отступления от крымского курса нет. Но большое число людей могло надеяться, что этот миф о "великой России" будет сопровождаться улучшением их экономической жизни за счет порабощения других стран и народов. А россияне живут все хуже и хуже в "великой России", - подчеркнул он.

Портников отметил, что ВЦИОМ, который опубликовал незавидный рейтинг, является участником клановых политических игр, как и любые другие государственные институции.

"К моему сожалению, реальная свободная социология в России невозможна. Но есть еще один момент – это инертность и определенный страх. И это касается в большей степени регионов. Привыкли, что говорить кому угодно нужно то, что хотят от тебя услышать. А любые частные разговоры о том, что Путин не такой, хороши на кухне", - заключил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве 20 января россияне вышли на масштабный митинг, главное требование их было провести референдумпо поводу территориальной целостности России.

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