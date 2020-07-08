Путин может присоединить к России Северный полюс, – аналитик

Президент РФ Владимир Путин критикует соседние страны за то, что они якобы отобрали у России “исконно русские земли” и может попытаться что-нибудь вернуть.

Такую мысль высказал российский журналист и аналитик Андрей Колесников в программе "Лицом к событию" на “Радио Свобода”. По его мнению, Путин считает себя наследником Российской империи.

“Польша тоже была частью Российской империи, и Финляндия. Тогда нужно возвращать Финляндию и Польшу, прибалтийские страны, Бессарабию, вообще все, как какой-то из депутатов заметил, что голосование за Конституцию – это возвращение к границам Советского Союза 1945 года. Я думаю, что господин Токаев закрыл Казахстан от коронавируса, возможно, испугавшись этих слов. Потому что Северный Казахстан – это исторически русская территория, там гуляет ветер и ничего нет, степь да степь кругом. Она же исконно наша земля, мы потом и кровью ее своей поливали, надо обязательно вернуть. Крым уже забрали, нужно что-нибудь еще приобрести”, – сказал Колесников.

Он не исключил, что президент РФ может решиться на присоединение к России новых территорий.

“Я не исключаю, что в виду отсутствия вдохновляющих каких-то мероприятий может быть Владимир Владимирович что-нибудь еще присоединит – Северный полюс, Южную Осетию, Абхазию, пора уже самоопределиться этим нациям, войти наконец в состав Российской империи”, –отметил журналист.

Он назвал такие рассуждения опасными и нелепыми с исторической точки зрения.

“Много чего происходило за эти десятилетия с границами в том числе тех же самых республик. Советский Союз Конституцией 1977 года определялся как союз свободных, самоопределяющихся республик и народов. Естественно, нужно было закреплять право на самоопределение о выходе из Советского Союза, никто всерьез об этом не думал. Кто в Советском Союзе думал о том, чтоб выйти из Советского Союза, пока империя не начала разваливаться сама и развалилась? Если бы была прописана процедура, как говорит наш президент, не состоялся бы развал Союза? Эстония выходила бы по процедуре, подавала заявку, заявку бы отвергали, они бы боролись за это? Абсолютно, пикейные жилеты могут так рассуждать у подъезда о крупных исторических событиях”, – заключил Колесников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в руководстве России намекают на новый вариант создания "союзного государства": там хотят присоединить Беларусь в обмен на единые цены на энергоносители.