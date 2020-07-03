По разным данным, в РФ идет подготовка к неким боевым действиям крупного масштаба, под прикрытием учений Кавказ-2020, на южных границах Украины и в оккупированном Крыму. Путин уже ввел в действие частичную мобилизацию, которая в его указе названа "призывом на военные сборы" военнослужащих запаса. Для справки, вторжение в Крым и на Донбасс проводилось тоже под видом учений. То же самое было и во время вторжения в Грузию.

То есть, Москва действует шаблонно и предсказуемо. Видимо, там уже удовлетворены тем, как зеленая власть развалила и деморализовала ВСУ, и понимают, что руководство вооруженных сил перешло к лицам, имеющим сомнительную репутацию или откровенно контактирующим со спецслужбами РФ. Этими же лицами под верх забиты высшие эшелоны власти.

Причем, разоблачение этих лиц в прессе не приводит ни к каким серьезным последствиям или даже минимальным проверкам. То есть, по мнению нынешней власти, вскрытые контакты целого ряда лиц, занимающих ключевые должности, в связях с различными структурами страны-агрессора, не является чем-то незаконным и не пахнет ни изменой, ни чем-то другим.

И вот вчера стало известно, что именно на южном направлении, в Херсонской и Одесской областях, сотрудники ДБР фактически вывели из строя системы ПВО, которые прикрывают именно то направление, где противник открыто концентрирует свои войска. По сути, это является диверсией в чистом и уже открытом виде, и складывается впечатление, что под видом государственной структуры, у нас работает филиал ГРУ или подобной российской спецслужбы.

Причем, эти действия никак не беспокоят ни руководство вооруженных сил, ни ту кучу правоохранительных органов, которые регулярно получают свои немалые зарплаты. Еще раз, ни одна структура не ударила в колокола тревоги.

Если в этот раз все обойдется, то всем пора делать выводы, просто исходя из того, какие угрозы несут Украине эти люди. Но если таки учения перейдут во вторжения, то надо четко понимать, кто все это обеспечил. В любой нормальной стране все, кто на фоне такой угрозы обезоружил нашу противовоздушную оборону, уже до конца дня были бы задержаны органами контрразведки и давали бы соответствующие показания, а все оборудование вернулось бы на место и вернуло боеспособность подразделениям ПВО.

Но как мы видим, у нас – полный ноль, поскольку власть волнует вопрос об игровом бизнесе и прочий бред, который вообще не имеет отношения к чему-то актуальному. Вот это избрали год назад, и теперь все те, кто бил себя пяткой в грудь и кричал, что он "патриот", но против Порошенко, пускай просто подумает о том, могло ли такое быть при предыдущей власти, а потом пускай сами оценят свой выбор, пока еще есть возможность это сделать, глядя видосики или ржач шоу, а не то, как на его город валят ракеты или бомбы.

Думай – те.

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