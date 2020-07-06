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Путин может быть либо свергнут, либо скончается президентом России, – Иноземцев

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Владислав Иноземцев считает, что Владимир Путин никогда добровольно не отдаст власть

Владислав Иноземцев считает, что Владимир Путин никогда добровольно не отдаст власть.

Президент России Владимир Путин никогда добровольно не отдаст власть.

Как заявил в интервью журналистке Алесе Бацман старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне и директор Центра постиндустриальных исследований в Москве Владислав Иноземцев, Путин может быть либо свергнут, либо скончается в этой должности (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Это для меня было понятно еще 12 лет назад. И сейчас остается та же самая ситуация", – отметил он.

При этом Иноземцев подчеркнул, что категорически не поддерживает поправки в Конституцию РФ, которые, по сути, сделают из Путина уже легально вечного правителя.

"Дело в том, что проблема поправок не только делает из Путина правителя бесконечного, она, по сути, разрушает в значительной мере саму российскую государственность. Потому что создается система абсолютно бесконтрольной власти, которой подчинена и судебная власть, и в значительной мере законодательная власть", – считает эксперт.

По его словам, возникает прецедент приоритета российского права над международным, что фактически делает Россию страной-изгоем.

"Возникает вот эта вот идея коннотации, связки между Россией и Советским Союзом, чего нет ни в одной конституции в мире. Потому что любая конституция – это скорее провозглашение чего-то нового, основ государства. А в данном случае нам пытаются навязать идею постоянного оглядывания назад", – добавил Иноземцев.

Как писал OBOZREVATEL:

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