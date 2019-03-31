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"Путин любит жарить": появились пикантные подробности с отдыха президента России

1.7тЧитать материал на украинском

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время отдыха в тайге сам готовит шашлык.

Об этом рассказал глава республики Тывы Шолбан Кара-оол в интервью РИА Новости, отметив, что Путин сам делает маринад, рецепт которого держит в секрете.

"Президент любит жарить мясо... Все делает сам", — сказал Кара-оол.

Он также рассказал, что на отдыхе в тайге Путин пьет фирменный кофе в турке и национальный тувинский чай.

"Специально кофе с сахаром сначала доводится до карамельного состояния, после добавляется вода, и потом, когда вскипело, в процессе доводится с молоком до кипения", — отметил Кара-оол.

Владимир Путин

Владимир Путин

Кремлевский пул, Twitter

Он рассказал, что угощает Путина национальным чаем, который президент "очень любит". Напиток варится согласно традициям, сам рецепт ему передала бабушка.

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"Первый, самый главный ингредиент — это вода. А вода у нас самая чистая. Берем воду из естественного источника, как правило, чай используется зеленый, тот самый, помните, в советское время грузинский чай был. Вот этот чай кладем, немного соли, обязательно нужно довести до кипения. У нас даже существуют разного рода байки, что нужно ковшиком восемь раз провести, после этого молоко налить", — поделился рецептом Кара-оол.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин рассмешил сеть катанием на лошади. Он прокатился верхом в окружении женщин-всадниц.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Юг Руси
Юг Руси
Самогон надо жрать, как Петька! А он ерундой страдает 😁
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Марченко Виталий
Марченко Виталий
дальше тайги ни ни )))
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Belov Тима
Belov Тима
Ебанутся...
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