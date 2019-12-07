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7 декабря • обновлено в 20:13
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"Пир во время чумы": в сети показали застолье Путина и Лукашенко в Сочи. Фото

3.5т
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В субботу, 7 декабря, президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели совместный обед в Сочи, за которым обсудили интеграцию двух стран.

Фото и видео застолья показал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Путин угостит Лукашенко на обеде в честь 20-летия Союзного государства: Барабулькой с артишоком, каре телёнка с запеченным луком, шербетом из мандарина и винами из Дивноморского", – поделился Смирнов.

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Путин и Лукашенко в Сочи: фото обеда

Путин и Лукашенко в Сочи: фото обеда

Пул N3

Путин и Лукашенко в Сочи: фото обеда

Путин и Лукашенко в Сочи: фото обеда

Twitter Дмитрия Смирнова

Путин и Лукашенко в Сочи: фото обеда

Путин и Лукашенко в Сочи: фото обеда

Twitter Дмитрия Смирнова

В кадр, кроме блюд, попал также российско-белорусский тост. "Ну, за интеграцию!" – подписал фото Смирнов. Лукашенко, по его словам, напомнил, что он приехал не за тем, чтобы что-то просить.

Путин и Лукашенко в Сочи: фото обеда

Путин и Лукашенко в Сочи: фото обеда

Twitter Дмитрия Смирнова

В комментариях под фото и видео устроили бурную дискуссию. "Пир во время чумы", "Надеюсь, оба подавятся", "Неплохо живут наши президенты", "За чей счёт этот банкет? Кто оплачивать будет?", "Оба скоро на мусорке окажутся", "Два исторических днища", "Ну нафиг вашу "интеграцию", "Не чокаясь", – написали россияне.

В сети показали застолье Путина и Лукашенко в Сочи

В сети показали застолье Путина и Лукашенко в Сочи

"Пир во время чумы": в сети показали застолье Путина и Лукашенко в Сочи. Фото
"Пир во время чумы": в сети показали застолье Путина и Лукашенко в Сочи. Фото
"Пир во время чумы": в сети показали застолье Путина и Лукашенко в Сочи. Фото
"Пир во время чумы": в сети показали застолье Путина и Лукашенко в Сочи. Фото
"Пир во время чумы": в сети показали застолье Путина и Лукашенко в Сочи. Фото
"Пир во время чумы": в сети показали застолье Путина и Лукашенко в Сочи. Фото
"Пир во время чумы": в сети показали застолье Путина и Лукашенко в Сочи. Фото
"Пир во время чумы": в сети показали застолье Путина и Лукашенко в Сочи. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко заявил, что Беларусь не собирается "сдавать" независимость и суверенитет, а также входить в состав какого-либо другого государства, в частности России. "Запомните, я не пацан!" – сказал он.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Союзное государство
Персоны
Владимир Путин Александр Лукашенко
Место
Россия Сочи
Тег
Новости России
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Чушки кастрюляголовые бесятся и завидуют.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Я так понимаю чума у ка-к-лов.
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Хаврило Шароваро-вышиваночник
Хаврило Шароваро-вышиваночник
Чубатые вышиваночники почку должны продать, чтоб так поесть.
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