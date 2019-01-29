Путин болен? Стало известно о внезапном исчезновении главы РФ

Президент России Владимир Путин вскоре может исчезнуть из публичного пространства на десять дней из-за "оздоровительных процедур".

Такое предположение выразили в Telegram-канале "После выборов". В СМИ подобный сценарий связали с новостями об аномально низком рейтинге российского лидера.

При этом, отмечается, что исчезновение Путина попытаются скрыть. Так, речь идет о заранее заготовленных "консервах" для россиян, которые используются уже не впервые.

Владимир Путин Politeka

"В информационном пространстве задействуют "консервы" — встречи с губернаторами, которые на самом деле прошли в январе", — передает "После выборов".

Характер же процедур, которые якобы предстоит пройти лидеру РФ, не указывается.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путина заподозрили в наличии двойника, который посещает официальные мероприятия.

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