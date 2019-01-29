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Путин болен? Стало известно о внезапном исчезновении главы РФ

18.7тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин вскоре может исчезнуть из публичного пространства на десять дней из-за "оздоровительных процедур".

Такое предположение выразили в Telegram-канале "После выборов". В СМИ подобный сценарий связали с новостями об аномально низком рейтинге российского лидера.

При этом, отмечается, что исчезновение Путина попытаются скрыть. Так, речь идет о заранее заготовленных "консервах" для россиян, которые используются уже не впервые.

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Владимир Путин

Владимир Путин

Politeka

"В информационном пространстве задействуют "консервы" — встречи с губернаторами, которые на самом деле прошли в январе", — передает "После выборов".

Характер же процедур, которые якобы предстоит пройти лидеру РФ, не указывается.

Путин болен? Стало известно о внезапном исчезновении главы РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путина заподозрили в наличии двойника, который посещает официальные мероприятия.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Йухло получит очередную порцию ботокса
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4
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минин евген
минин евген
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом, в мозг?
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1
0
Chernish Daniel
Chernish Daniel
Все частіше і частіше пуйло десь зникає, що не може не радувати, мабуть в мовзолеї інтер'єр змінює і костюмчик під розмір вибирає, пора вже!!
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Kozak Ladya
Kozak Ladya
Русский но не маскаль., Играет оркестр и Кабздон распевает спёртый у совка гимн.
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