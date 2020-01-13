Путин 20 лет правит Россией: Кремль обнародовал самые интересные архивные фото и видео

В России в честь 20-летия пребывания Владимира Путина при власти – на посту президента и премьер-министра – показали архивные кадры с лидером.

Кремль опубликовал фото и видео с главой государства на различным мероприятиях и встречах с мировыми лидерами (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, всплыл ролик с переговоров президента РФ с канцлером Германии Ангелой Меркель, на котором последнюю напугал лабрадор Кони,внезапно появившийся на встрече. Путин со смешком выдал: "Думаю, собака вас не пугает. Добрая собака".

В России показали архивные фото Путина Пресс-служба Кремля

В России показали архивные фото Путина Пресс-служба Кремля

Также появились много снимков с 2005 по 2009 год. На них сравнительно молодой Путин позировал с тогдашним президентом США Джорджем Бушем-младшим, лидером Сирии Башаром Асадом и другими. Кроме того, опубликовали и неформальные фото с главой России. Ранее также показали кадры начала 2000-х.

В России показали архивные фото Путина Пресс-служба Кремля

В России показали архивные фото Путина Пресс-служба Кремля

В России показали архивные фото Путина Пресс-служба Кремля

В России показали архивные фото Путина Пресс-служба Кремля

В России показали архивные фото Путина Пресс-служба Кремля

В России показали архивные фото Путина Пресс-служба Кремля

В России показали архивные фото Путина Пресс-служба Кремля

В России показали архивные фото Путина Пресс-служба Кремля

В России показали архивные фото Путина Пресс-служба Кремля

В России показали архивные фото Путина Пресс-служба Кремля

В России показали архивные фото Путина Пресс-служба Кремля

Ранее OBOZREVATEL показал, как менялся внешний вид президента РФ Владимира Путина за 20 лет его пребывания при власти.

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