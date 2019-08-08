"Прячьтесь, пока не началось!" Москву внезапно охватила паника: в чем дело

Вечером 8 августа в российской столице Москве прервали вещание федеральных телеканалов ради сообщения о надвигающейся бури.

Штормовое предупреждение распространило МЧС РФ. Там обещают 10 баллов по шкале Бофора, ветер до 25 м/с и ливень, сообщает "Медуза".

Отмечается, что на экране на синем фоне появилось сообщение, в котором жителей Москвы и Подмосковья призвали укрываться в капитальных строениях во время шторма. По словам телезрителей, предупреждение передавали более десяти минут.

После этого вещание телеканалов прервали на 20 минут. Как утверждают в "Останкино", из-за технических работ.

Иллюстрация. Непогода в Москве КП

Об урагане предупреждали также на улицах по громкой связи. Кое-где даже включили сирены, передает НТВ в Telegram.

"Закрывайте окна, прячьтесь, пока не началось!" – пишут журналисты.

Ранее синоптики рекомендовали жителям и гостям столицы по возможности не выходить на улицу. А оказавшись вне здания, не подходить к деревьям, рекламным щитам и шатким конструкциям.

Маман смотрела первый канал, позвала, говорит уже 5 минут без перерыва зачитывают. pic.twitter.com/pQU7oD3wLW — Лёня (@Infinte_Space) August 8, 2019

Скриншот

⛈ На Москву надвигается гроза с градом. Порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду. Не стойте рядом с деревьями, рекламными щитами и легкими конструкциями. Берегите себя pic.twitter.com/DHKga5YFda — НТВ (@ntvru) August 8, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 3 августа, в Одессе прошел масштабный ливень. В результате в городе затопило улицы, забили грязевые фонтаны и произошли оползни.

Недалеко от села Южное Белгород-Днестровского района Одесской области 25 воспитанников спортивной школы попали в ловушку мощной бури, накрывшей регион.

В селе Молога Белгород-Днестровского района из-за непогоды сошел селевой поток, который убил одного человека. Он был такой силы, что смог сорвать с фундамента двухэтажный дом.

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