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15 октября • обновлено в 12:22
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"Мусолят пять дней": в окружении Пригожина отреагировали на слухи о "гибели"

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Окружение российского миллиардера Евгения Пригожина, который якобы разбился в авиакатастрофе в Конго еще 11 октября, до сих пор эту информацию официально не опровергло.

Как сообщает OBOZREVATEL источник, за пять дней "мусирования слухов в прессе от Пригожина не было не только подтверждений, но и каких-либо опровержений тоже".

"Все ждут, пока никому ничего не известно, точной информации нет. Даже если это слухи, то кому-то ведь они понадобились", – прокомментировал источник.

О возможной гибели Пригожина заговорили в воскресение 13 октября вечером. Первым информацию опубликовал сайт Readovka.ru. По их данным, в Демократической республике Конго разбился самолет Ан-72, на борту которого мог находиться российский бизнесмен Евгений Пригожин. Самолет потерпел крушение еще 11 октября.

Евгений Пригожин и Владимир Путин

Евгений Пригожин и Владимир Путин

Обозреватель

12 октября Пригожин должен был встретиться с президентом африканской страны в Киншасе, куда и направлялся самолет, но встречи не было.

В посольстве России в Конго в субботу заявили, что на борту были только двое российских граждан – Владимир Садовничий и Виталий Шумков. Кроме них в самолете летели военные и влиятельные чиновники, включая сотрудников администрации президента Конго.

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По данным портала Znak.com, Пригожин якобы не выходил на связь со своим окружением уже несколько дней. Тем не менее, там не склонны считать, что с ним что-то случилось.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети набирают оборотов слухи о гибели миллиардера Евгения Пригожина, которого называют поваром президента России Владимира Путина.

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Персоны
Евгений Пригожин Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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