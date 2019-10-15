"Мусолят пять дней": в окружении Пригожина отреагировали на слухи о "гибели"

Окружение российского миллиардера Евгения Пригожина, который якобы разбился в авиакатастрофе в Конго еще 11 октября, до сих пор эту информацию официально не опровергло.

Как сообщает OBOZREVATEL источник, за пять дней "мусирования слухов в прессе от Пригожина не было не только подтверждений, но и каких-либо опровержений тоже".

"Все ждут, пока никому ничего не известно, точной информации нет. Даже если это слухи, то кому-то ведь они понадобились", – прокомментировал источник.

О возможной гибели Пригожина заговорили в воскресение 13 октября вечером. Первым информацию опубликовал сайт Readovka.ru. По их данным, в Демократической республике Конго разбился самолет Ан-72, на борту которого мог находиться российский бизнесмен Евгений Пригожин. Самолет потерпел крушение еще 11 октября.

Евгений Пригожин и Владимир Путин Обозреватель

12 октября Пригожин должен был встретиться с президентом африканской страны в Киншасе, куда и направлялся самолет, но встречи не было.

В посольстве России в Конго в субботу заявили, что на борту были только двое российских граждан – Владимир Садовничий и Виталий Шумков. Кроме них в самолете летели военные и влиятельные чиновники, включая сотрудников администрации президента Конго.

По данным портала Znak.com, Пригожин якобы не выходил на связь со своим окружением уже несколько дней. Тем не менее, там не склонны считать, что с ним что-то случилось.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети набирают оборотов слухи о гибели миллиардера Евгения Пригожина, которого называют поваром президента России Владимира Путина.

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