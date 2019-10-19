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19 октября • обновлено в 10:33
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Прорыв дамбы под Красноярском: выяснился скандальный момент

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В России в субботу, 19 октября, на территории золотодобывающего рудника недалеко от поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края прорвало дамбу на реке Сейба. Оказалось, что та была построена незаконно.

На дамбу нет никаких документов, а надзорные органы о ней даже не знают. В правительстве Красноярского края закончилось селекторное совещание с оперативными службами, в ходе которого это и выяснилось, написало издание "Комсомольская правда" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Золотодобывающая артель старателей "Сисим" построила дамбу на реке, а ниже – поставила балки для рабочих. Это и привело к столь тяжелым последствиям.

Прорыв дамбы под Красноярском

Прорыв дамбы под Красноярском

ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Примечательно, что официальный сайт этой организации заблокирован, хотя утром 19 октября еще работал.

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Связь с районом неустойчива, поэтому информация поступала отрывочно.

Карта местности

Карта местности

kp.ru

В России 19 октября на территории золотодобывающего рудника недалеко от поселка Щетинкино Красноярского края прорвало дамбу на реке Сейба

В России 19 октября на территории золотодобывающего рудника недалеко от поселка Щетинкино Красноярского края прорвало дамбу на реке Сейба

ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Она была построена незаконно

Она была построена незаконно

ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Как сообщал OBOZREVATEL, в России 19 октября на территории золотодобывающего рудника недалеко от поселка Щетинкино Курагинского района прорвало дамбу на реке Сейба, из-за чего погибло как минимум 13 человек.

Затопленными оказались два рабочих балка, в которых могло размещаться до 80 человек.

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Место
Россия Красноярск
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Жукова Тоня
Жукова Тоня
Как всегда. Все что в РФ прорвало, развалилось, взорвалось и тд - построено незаконно и власти тут не при чем))
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
Незаконная дамба есть, но власти о ней не знают и никогда не видели - такое бывает только в немытой...
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Пацак Йуханиди, в подмытой все строительство охрененно законно)))))
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