Прорыв дамбы под Красноярском: появился список погибших

В России в субботу, 19 октября, на территории золотодобывающего рудника вблизи поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края прорвало дамбу на реке Сейба. В результате умерло как минимум 15 человек. В сети обнародовали список погибших.

Все из них – мужчины. Информацию об умерших разместили на странице Mash в Telegram.

Прорыв дамбы под Красноярском Mash/Telegram

Приводим список погибших в трагедии:

1. Поросенов Сергей Иванович

2. Толипов Дмитрий Борисович

3. Боярсков Игорь Сергеевич

4. Данилов Александр Михайлович

5. Мазепов Алексей Викторович

6. Пронин Виктор Викторович

7. Свиридов Александр Евгеньевич

8. Семешков Геннадий Евгеньевич

9. Фомичев Денис Сергеевич

10. Боровской Александр Петрович

11. Трофимов Валерий Владимирович

12. Юдин Игорь Геннадьевич

13. Бельдянов Александр Анатольевич

14. Котин Антон Михайлович

15. Максаков Павел Александрович

Также был опубликован список пропавших состоянием на 15:50 19 октября. Среди них:

1. Козел Александр Вячеславович

2. Азимов Дишлод Абдужапарович

3. Еременко Вячеслав Викторович

4. Пахомов Виталий Викторович

5. Амосов Юрий Владимирович

6. Гриценко Евгений Валерьевич

Список погибших Mash/Telegram

Список пропавших Mash/Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL:

В России 19 октября на территории золотодобывающего рудника недалеко от поселка Щетинкино Курагинского района прорвало дамбу на реке Сейба, из-за чего погибло как минимум 15 человек.

Затопленными оказались два рабочих балка, в которых могло размещаться до 80 человек.

Оказалось, что дамба была построена незаконно. На нее нет никаких документов, а надзорные органы о ней даже не знают.

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