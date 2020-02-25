ТАК ОТКУДА ВЗЯЛСЯ "ПРАЗДНИК 23 ФЕВРАЛЯ"?

Входя в тему. "Россия завоевана большевиками", писал Ленин в 1918 году. Советский Союз – убийца исторической России, повторял Солженицын. "Той России – нету. – Как и той меня" - стихотворение "Страна", Марина Цветаева, лето 1931 года…

Обольшевичивание страны, ее отрыв от настоящей России многопланов и многомерен. Одно из таких измерений – отказ от русского культурного пространства и времени, его замена советчиной. Вообще, оригинальные, специфические представления о пространстве и времени – это начало и основа всякой самостоятельной цивилизации. В случае с большевиками, не имевшими никаких корней в нашем прошлом, им пришлось утверждать себя через уничтожение русского культурного пространства.

Собственно, про бесконечное число сохраняющихся по сей день переименований в ленинские проспекты, в октябрьские площади, в улицы красной армии говорится регулярно. Про ленинский "План монументальной пропаганды", план уничтожения национальной памяти и памятников вспоминают реже. И почти не задумываемся мы над тем, что наш культурный календарь, наше культурное время также "не наше", а советское.

Как появилось 23 февраля? Многие авторы справедливо подтверждают, что 23 февраля 1918 года отряды красноармейцев панически бежали от наступавших немецких формирований. Так почему же 23-е стало праздником рабоче-крестьянской армии? (Добавлю, что российская армия к этому времени преступно разоружалась, ибо Ленин страшно опасался вооруженного народа. Официально и окончательно наша армия была разоружена и расформирована "Брестским миром", по предложению советской (!), а не немецкой делегации, в марте 1918 года).

… 23 февраля 1917 года Россия, вместе с Европой и Америкой, отмечала международный день женщин. (Этот праздник не имел никакого отношения к большевицким правилам). В эти дни в Петрограде впервые возникли перебои с доставкой муки для белого хлеба (воюющая Европа уже давно сидела на продовольственных карточках). Женщины русской столицы вышли на улицы города с протестом. Полиция бездействовала и протест стал нарастать. К несогласным присоединились другие группы населения. Полустихийное, полуорганизованное несогласие переросло в Февральскую революцию, главной целью которой был переход от религиозной к гражданской, демократической легитимации власти.

Заметная и растущая часть русского общества с конца 19 века заявляла об отказе от веры, поэтому император, как помазанник Божий, перестал для нее быть высшим руководителем и авторитетом. Именно эта линия и была институционализирована в ходе Февральской революции. Победившие февралисты заявили о проведении прямых, всеобщих, равных и тайных выборах в Учредительное собрание. А УС должно было сформировать новую власть. Выборы сначала наметили на Октябрь, а затем перенесли на 12 ноября…

Временное правительство действовало под лозунгом "Война до победного конца". Русская армия успешно сдерживала давление 70 вражеских дивизий, 3000 орудий. В такой ситуации армия Австро-Венгрии, разрываемая внутренними и внешними противоречиями, уже не могла продолжать боевые действия. Чехи, словаки, хорваты не хотели воевать с русскими, преобразовывавшими Империю в демократическую Республику. И тогда Вена, через дипломатов в Стокгольме, передала председателю Временного правительства А. Керенскому секретное (от Берлина) предложение - 26 октября встретиться с русской делегацией в Лодзи и договориться о прекращении войны с Россией.

Вскоре Германия, через свою разведку, узнала о предложении австрийцев и потребовала от руководителя немецкой резидентуры в России Ульянова предпринять чрезвычайные усилия… С криками "промедление смерти подобно", Ленин и Троцкий договорились с Подвойским и Антоновым-Овсеенко об организации ареста Временного правительства. 25 октября, за сутки до окончания войны, бандгруппе т.н. красногвардейцев удалось арестовать министров Временного правительства. Их места занял Ленин, Троцкий и их команда…

Не имея возможности сорвать голосование, большевики, как и было намечено, 12 ноября провели выборы в Учредительное собрание. Но позорно на них проиграв (получили менее 24% голосов), ленинцы создали в декабре 17-ого года ВЧК и только 18 января 1918 года (а не 24 ноября, как было изначально объявлено) позволили части делегатов прибыть в Петроград и собраться в Таврическом дворце. Несмотря на нажим, делегаты подавляющим большинством проголосовали за непризнание т.н. декретов соввласти. В ответ на это, в ночь на 19 января Учредительное собрание было большевиками разогнано. Разрыв между исторической, легитимной Россией и большевицкой смутой пошел по всем направлениям…

Понятно, что одной из задач красной власти стало стирание памяти о Феврале, который никак не вписывался в официальную советскую квазиисторию. Шагом в этом направлении стало объявление в самом начале 20-ых годов 23 февраля днем Красной армии. Добавлю, что в последующие советские десятилетия память о Февральской революции усиленно стиралась из национальной самосознания.

Годовщины Февраля никогда не упоминались и официально не отмечались, в то время как советскую армию продолжали чествовать 23 февраля. (Прием "подмена и переименование" использовался в СССР довольно часто. Например, вместо беззаконного и бессудного расстрела польских офицеров в Катыни, советские средства пропаганды рассказывали о сожжении фашистами жителей белорусской Хатыни. 19 мая был объявлен днем пионерии потому, что по старому стилю – это день рождения Императора Николая II, так проще было формировать Иванов, не помнящих родства…)

Вы спрашиваете, что было делать с женским праздником? Большевики его сохранили и стали отмечать 8 марта (это 23 февраля по новому стилю). Таким образом, Февральская революция бесследно исчезала и из старых, и из новых календарей…

Добавлю, что "советское время" иногда тихо, а иногда вопиюще громко присутствует в нашем современном календаре. Например, 12 июня стал Днем России, но именно 12 июня 1918 года, под Пермью был бессудно расстрелян последний российский император Михаил.

"Особой датой" остается 7 ноября, хотя никакой "великой октябрьской социалистической революции" у нас никогда не было. Нельзя не заметить, что русское время порой, как-то загадочно мстит большевиками. Ведь 23 февраля 1918 года заканчивался первый день Кубанского Ледяного похода антибольшевицкой Добровольческой армии. Так началось формирование Белой армии, совершившей свой вечный подвиг и ценою жизни, остановившей расползание Красной заразы по Европе. 23 февраля для российских патриотов действительно день памятный.

За декоммунизацию! Вернем имена русскому пространству и русскому времени!

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