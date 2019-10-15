"Могла быть спецоперация": в "гибели" повара Путина нашли важный нюанс

Военный эксперт Олег Жданов допустил, что российский олигарх Евгений Пригожин мог погибнуть в авиакатастрофе в Конго.
Комментируя OBOZREVATEL неподтвержденное сообщение, он сказал: "Это могла быть любая спецоперация, особенно китайской разведки".
Эксперт заметил, что оценивает гибель олигарха с вероятностью 50:50, но есть косвенные указания на то, что Пригожин погиб – "то, что он не пришел на встречу с президентом Конго, что он несколько дней не выходит на связь".
Жданов озвучил две версии возможной гибели миллиардера.
Евгений Пригожин
Первая состоит в том, что Пригожин, игравший роль "кошелька Путина", мог находиться в Конго с целью вложения средств в экономику этой страны.
В этом контексте эксперт напомнил о том, что Конго чрезвычайно богата полезными ископаемыми. "Там золото, алмазы, нефть. Там есть такие минералы как молибден, вольфрам, никель, используемые в военных и высоких технологиях. Есть и танталит – один из основных минералов для производства электроники", – сказал он.
В то же время "на сегодняшний день Китай – самый главный инвестор Африки", – заметил Жданов.
Таким образом, если Пригожин погиб, это могла быть спецоперация Китая по ликвидации конкурента – "чтобы россияне не лезли туда, куда китайцы уже залезли".
Вторая версия эксперта – трагическое стечение обстоятельств. "Конго - страна нестабильная, боевые столкновения между различными племенами в различных регионах там происходят практически регулярно. Поэтому кто-то мог просто пальнуть стингером, чтоб не летали", – допустил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети набирают оборотов слухи о гибели миллиардера Евгения Пригожина, которого называют поваром президента России Владимира Путина, который якобы разбился на самолете в Конго, уже несколько дней не выходит на связь.
Российский ресурс АБН со ссылкой на знакомых Пригожина заявил, что олигарх якобы жив.
Окружение Пригожина по состоянию на 15 октября официально не опровергло информацию о его гибели.
В блоге OBOZREVATEL российский адвокат Марк Фейгин высказал ряд версий исчезновения Пригожина, одна из которых – инсценировка гибели.
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