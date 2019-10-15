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15 октября • обновлено в 13:52
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"Могла быть спецоперация": в "гибели" повара Путина нашли важный нюанс

1.4т Читать материал на украинском

Военный эксперт Олег Жданов допустил, что российский олигарх Евгений Пригожин мог погибнуть в авиакатастрофе в Конго.

Комментируя OBOZREVATEL неподтвержденное сообщение, он сказал: "Это могла быть любая спецоперация, особенно китайской разведки".

Эксперт заметил, что оценивает гибель олигарха с вероятностью 50:50, но есть косвенные указания на то, что Пригожин погиб – "то, что он не пришел на встречу с президентом Конго, что он несколько дней не выходит на связь".

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Жданов озвучил две версии возможной гибели миллиардера.

Евгений Пригожин

Евгений Пригожин

Первая состоит в том, что Пригожин, игравший роль "кошелька Путина", мог находиться в Конго с целью вложения средств в экономику этой страны.

В этом контексте эксперт напомнил о том, что Конго чрезвычайно богата полезными ископаемыми. "Там золото, алмазы, нефть. Там есть такие минералы как молибден, вольфрам, никель, используемые в военных и высоких технологиях. Есть и танталит – один из основных минералов для производства электроники", – сказал он.

В то же время "на сегодняшний день Китай – самый главный инвестор Африки", – заметил Жданов.

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Таким образом, если Пригожин погиб, это могла быть спецоперация Китая по ликвидации конкурента – "чтобы россияне не лезли туда, куда китайцы уже залезли".

Вторая версия эксперта – трагическое стечение обстоятельств. "Конго - страна нестабильная, боевые столкновения между различными племенами в различных регионах там происходят практически регулярно. Поэтому кто-то мог просто пальнуть стингером, чтоб не летали", – допустил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персоны
Олег Жданов Евгений Пригожин
Место
Россия
Тег
Новости России
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