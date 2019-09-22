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22 сентября • обновлено в 12:54
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"Придется останавливать": у Путина сделали неожиданное заявление о войне с Украиной

11т Читать материал на украинском

Министр обороны России Сергей Шойгу отверг возможность полномасштабной войны с Украиной.

Соответствующее заявление сделал он в интервью "Московскому комсомольцу".

"Даже думать об этом не хочу. Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету. Когда-то экстремистов в Украине все равно придется останавливать. Жаль только, что это не было сделано раньше", – высказался он.

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У Путина сделали неожиданное заявление о войне с Украиной

У Путина сделали неожиданное заявление о войне с Украиной

ИноСМИ

По словам Шойгу, у него есть особая причина переживать за отношения Москвы и Киева – корни в Украине.

"Украинцы братский народ. Мои родственники по линии мамы — с Украины. Там похоронен мой дед. В Великую Отечественную мама пережила там оккупацию. С Украины мамины братья ушли на фронт. И, кстати, крещен я был в 5-летнем возрасте в одном из храмов города Стаханов Луганской области. И я абсолютно убежден, что с украинским народом мы будем жить в мире и добрососедстве. Время для этого, я уверен, придет", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан назвал три способа закончить войну с Россией на Донбассе.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Сергей Шойгу Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Hecke Josef
Hecke Josef
"Злой дух Ямбуя"-то,что ты сейчас вытворяешь на Донбассе это по твоему мир?!
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Н Олег
Н Олег
ну, допустим, Луганск -- не совсем Украина, но украинцев в тех краях немало ... у моей двоюродной сестры муж -- xox'ол, и луганские племянники, выходит -- тоже наполовину xox'лята ... так про шо там шойгу гуторил? ... шо б@ндеры получат по зубам от самих украинцев? ... а рази ето УЖЕ не началось?..
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Крымский Анатолий
Крымский Анатолий
Ага!! Вы ещё больше поубивайте нас по-братски и сразу наступит добрососедство!!
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