"Придется останавливать": у Путина сделали неожиданное заявление о войне с Украиной

Министр обороны России Сергей Шойгу отверг возможность полномасштабной войны с Украиной.

Соответствующее заявление сделал он в интервью "Московскому комсомольцу".

"Даже думать об этом не хочу. Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету. Когда-то экстремистов в Украине все равно придется останавливать. Жаль только, что это не было сделано раньше", – высказался он.

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По словам Шойгу, у него есть особая причина переживать за отношения Москвы и Киева – корни в Украине.

"Украинцы – братский народ. Мои родственники по линии мамы — с Украины. Там похоронен мой дед. В Великую Отечественную мама пережила там оккупацию. С Украины мамины братья ушли на фронт. И, кстати, крещен я был в 5-летнем возрасте в одном из храмов города Стаханов Луганской области. И я абсолютно убежден, что с украинским народом мы будем жить в мире и добрососедстве. Время для этого, я уверен, придет", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан назвал три способа закончить войну с Россией на Донбассе.

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