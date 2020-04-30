Премьер-министр России Мишустин заразился коронавирусом

У премьер-министра России Михаила Мишустина диагностирован коронавирус.

Эту информацию глава правительства сообщил президенту Владимиру Путину в четверг, 30 апреля, передает "РИА Новости".

"Тесты, которые я сдал, дали положительный результат. Я должен соблюдать самоизоляцию", – сказал премьер Путину. Глава РФ в ответ пожелал Мишустину скорейшего выздоровления.

Мишустин рассказал, что будет соблюдать самоизоляцию, однако продолжит "активно работать" и "находиться на связи" с другими министрами.

Он также предложил на должность и.о. премьера первого вице-премьера Андрея Белоусова. Путин согласился и уже подписал соответствующий указ.

Михаил Мишустин Mash

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