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30 апреля • обновлено в 20:01
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Премьер-министр России Мишустин заразился коронавирусом

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У премьер-министра России Михаила Мишустина диагностирован коронавирус.

Эту информацию глава правительства сообщил президенту Владимиру Путину в четверг, 30 апреля, передает "РИА Новости".

"Тесты, которые я сдал, дали положительный результат. Я должен соблюдать самоизоляцию", – сказал премьер Путину. Глава РФ в ответ пожелал Мишустину скорейшего выздоровления.

Мишустин рассказал, что будет соблюдать самоизоляцию, однако продолжит "активно работать" и "находиться на связи" с другими министрами.

Он также предложил на должность и.о. премьера первого вице-премьера Андрея Белоусова. Путин согласился и уже подписал соответствующий указ.

Михаил Мишустин

Михаил Мишустин

Mash

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Михаил Мишустин
Место
Россия
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Gamon Slavik
Gamon Slavik
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