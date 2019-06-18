Появилась дикая версия гибели группы Дятлова

Туристов на перевал Дятлова, которые таинственно погибли в РФ в 1959 году, якобы могли убить вспугнутые баллистической ракетой олени.

Такую версию событий опубликовал сайт "Похвистнево Информ". "О гибели туристов группы Дятлова ходит достаточно много легенд. Однако в их гибели нет ничего необыкновенного", – утверждает росСМИ.

Согласно догадкам издания, непогода вынудила туристов разбить лагерь в долине реки Лозьва на склоне горы Холатчахль.

Новости Вокруг тайны перевала Дятлова разгорелся постельный скандал

Группа Дятлова, архивное фото Губерния Daily

В то же самое время, как свидетельствует некий справочник РВСН, неподалеку от того места военными была запущена баллистическая ракета Р-5. Во время ее полета произошла авария.

Далее издание пишет: "Безусловно, пролетающая в ночном небе ракета сопровождалась грохотом. Неподалеку от палатки в это время, согласно показаниям свидетелей, паслись олени Анямова".

Это стадо, как утверждается, якобы бросилось в сторону палаток туристов, убив некоторых из них. Остальные, напуганные тем, чего не смогли интерпретировать правильно в темноте, скончались от обморожения.

Отметим, недавно версию смерти туристов из-за ракеты озвучил изобретатель и исследователь загадки Дятлова Вадим Скибинский. Он раскрыл связь гибели группы и секретной операции СССР с кодовым названием "Роза" по испытанию оружия.

Группа Дятлова, архивное фото cheltv.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Общественный фонд памяти группы Дятлова передал прокуратуре фотографии и дневники погибших туристов. Он намерен обратиться в СК РФ с просьбой о возобновлении следственных мероприятий по делу.

Недавно исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев предположил, что группу Дятлова могли убить старатели из-за золота, которое нашли студенты.

В деле о гибели туристов на перевале есть еще один достаточно скандальный нюанс. Как оказалось, в 2016 году случайно стало известно о признании одного из местных жителей в убийстве.

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