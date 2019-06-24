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Потребовал отставки: глава Ингушетии внезапно обратился к Путину

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Глава Ингушетии (субъект Российской Федерации) Юнус-Бек Евкуров захотел досрочно уйти в отставку.

Об этом он заявил в обращении к президенту РФ Владимиру Путину на национальном телевидении в понедельник, 24 июня.

"Давайте наберёмся мужества сказать, что все мы - власть, которую я представляю, общественные, религиозные организации - ответственны за то, что сегодня мы разобщены. Каждый из нас стоит перед выбором - личные интересы или интересы республики. И каждый, я подчеркиваю, каждый поступает в соответствии со своим воспитанием, своими идеалами", - сказал он.

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Юнус-Бек Евкуров

Юнус-Бек Евкуров

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"Призываю все заинтересованные стороны сделать свой выбор. Я свой выбор сделал. Как ингуш, как патриот, как боевой офицер, дававший присягу защищать родину, я принял решение обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики", - заявил Евкуров.

Напомним, Евкуров возглавил Ингушетию в октябре 2008 года с подачи тогдашнего президента Дмитрия Медведева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в Ингушетии около 50 тысяч жителей вышли на митинг с требованием отставки руководства республики. Массовые протесты в республике происходили также осенью минувшего года, люди выступали против передачи своих земель Чеченской Республике.

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Россия
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