Потерял хвост: в России случилось ЧП с вертолетом с туристами

В России вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке.
ЧП произошло в районе Кроноцкого заповедника. Вертолет принадлежит авиакомпании "Вертикаль - Т", сообщает "РИА Новости".
"По предварительным данным, вертолет, направлявшийся в Долину гейзеров, совершил жесткую посадку. На борту Ми-8 находилось 25 человек, один из них получил травмы", – рассказал источник в оперативных службах региона.
Ми-8
Иллюстрация
Он добавил, что у машины может быть повреждена хвостовая часть. Подробности происшествия выясняются.
Как сообщал OBOZREVATEL, российский военный пассажирский самолет Ту-134, во время пребывания над Балтийским морем, из-за плохих погодных условий залетел в воздушное пространство Литвы.
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