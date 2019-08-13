Потерял хвост: в России случилось ЧП с вертолетом с туристами

В России вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке.

ЧП произошло в районе Кроноцкого заповедника. Вертолет принадлежит авиакомпании "Вертикаль - Т", сообщает "РИА Новости".

"По предварительным данным, вертолет, направлявшийся в Долину гейзеров, совершил жесткую посадку. На борту Ми-8 находилось 25 человек, один из них получил травмы", – рассказал источник в оперативных службах региона.

Ми-8 Иллюстрация

Он добавил, что у машины может быть повреждена хвостовая часть. Подробности происшествия выясняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский военный пассажирский самолет Ту-134, во время пребывания над Балтийским морем, из-за плохих погодных условий залетел в воздушное пространство Литвы.

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