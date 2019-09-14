"Поступила бы так же!" Мать сестер Хачатурян высказалась о зверском убийстве отца-насильника

Мать сестер Хачатурян, которые год назад убили своего отца, назвала бывшего супруга зверем.

В интервью одному из российских каналов Аурелия Дундук заявила, что вовсе не жалеет о его смерти.

Так она прокомментировала жалобы о том, что погибший склонял своих детей к сексу и регулярно избивал их.

"Он был злом. Не могу передать словами, кем он был. Я поступила бы так же. Не жалею о нем ни капли! Это был зверь, не человек", - заявила женщина.

Сестры Хачатурян mash.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

"Я поступила бы так же. Не жалею о нем ни капли! Это был зверь, не человек": мать сестер Хачатурян, которые расправились с отцом, рассказала о бывшем муже pic.twitter.com/B9tjuDgOfZ — НТВ (@ntvru) September 14, 2019

29 июля 2018 года в Москве три сестры 17, 18 и 19 лет нанесли своему отцу Михаилу Хачатуряну более 30 ударов ножом в области шеи и груди.

Они атаковали его, когда он дремал в своем кресле-качалке. Пытаясь спастись, Хачатурян дошел до лестничной клетки, где и скончался. Позднее в сети появилось видео с камер наблюдения в подъезде.

По словам знакомых девушек, убитый фактически держал сестер в заточении, регулярно избивал, а также сексуально домогался.

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